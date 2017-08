Estas son las 4 razones por las que debieras terminar con tu pareja ahora mismo

¿encontraste un error? avísanos

Terminar una relación es de lo peor, no sólo porque nos pone tristes y sufrimos un tiempo con la ruptura, sino porque se acaban las ilusiones, proyectos y cuesta retomar la rutina, tras una decisión que quita mucha energía mental y emocional.

La psicóloga Linda Carrol, terapeuta de pareja (y madre de la cantante Courtney Love) entregó un conjunto de recomendaciones que pueden ayudar a tomar la decisión un poco más fácil, consigno el sitio de noticias Yahoo.

La especialista apareció en un episodio de The Art of Charm, podcast para hablar sobre amor y relaciones, y estas son las cuatro razones que considera más relevantes para dejar una relación de inmediato:

1. Tu pareja es abusiva

No importa si el abuso es físico, verbal, sexual, emocional o financiero, dijo Carrol. Tienes que abandonar. Añadió que incluso las parejas con problemas importantes pueden encontrar la manera de hacer que la relación funcione, pero, mientras tanto, se deben “alejar y protegerse a sí mismas.”

2. Tu pareja tiene un trastorno del carácter que se manifiesta en la mentira y los celos

Respecto a este tema, la profesional explicó que esto es sólo una señal de alerta si es constante “no es sólo un mal momento”.

Una vez más, se dice que si tu pareja está realmente comprometida con la superación de estos problemas, es posible que la relación funcione. Pero mientras tanto, es bueno tener un poco de espacio.

3. Cuando has hecho todo lo posible, pero simplemente no está funcionando

Esto no quiere decir que alguien sea malo, explicó la terapeuta. Tal vez se unieron porque estaba necesitados o no elegiste bien. “O tal vez, agregó, lo que funcionó a los 22 años no lo logra a los 40.

El punto es que las relaciones requieren un esfuerzo, pero no sólo radica en la cantidad que puedas ponerle un un momento determinado, porque quizás ya es hora de cortar por lo sano.

4. Lo sientes en lo profundo de tu estómago

“Esto ocurre cuando te das cuenta de lo que necesitas para dejarlo todo, pero no es como un sentimiento de pánico”, afirmó Carrol. Tampoco es la “intensa sensación de ¡no puedo soportar a esta persona!, ni llegas a pensar “prefiero estar solo cuando él o ella dicen la misma historia por billonésima vez”, relató.

Agregó que uno sabe por sus propias razones por qué quiere terminar y lo importante es que tiene que ver con uno mismo y no necesariamente con la otra persona.

Carrol también compartió una muy mala razón para dejar una relación: Su pareja es una persona ordinaria.

Si usted no se siente loco de amor todos los días, o si las cosas que te hicieron enamorarte son ahora molestas, eso no es una señal definitiva de que se debe romper.

De hecho, otros expertos en relaciones parecen estar de acuerdo en que a veces sentirse miserable, aburrido, frustrado, y/o enojado es parte de la oferta cuando uno se casa. (La misma lógica en las relaciones a largo plazo)

Como educadora matrimonial indicó que habrá momentos en los que uno o las dos

personas en una relación quieren salir y apenas puede soportar la vista el uno del otro.

En pocas palabras y, sabiendo que esto es muy difícil, nadie puede tomar la decisión de una ruptura por ti. .