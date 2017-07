5 cosas que puedes hacer para tener el sexo más romántico de tu vida

¿encontraste un error? avísanos

Si bien el sexo no lo es todo en una relación, puede darle un impulso motivador y divertido, además de ayudarte a sentirte más conectado con el otro.

Así lo afirma la experta en relaciones Dina Colada, quien escribió una columna en el portal YourTango, donde indica que transformar la intimidad en una instancia romántica puede mejorar mucho las cosas.

Ella explica que el sexo romántico no significa preparar una cena apoteósica, usar ropa interior sexy y esperarlo/a con una botella de vino cuando llegue del trabajo.

“¿Y si no tiene ganas y te rechaza? terminarás sintiéndote triste, amargado/a, enojado/a o herido/a porque él/ella puede no tener hambre o tiene trabajo pendiente, mientras tú gastaste mucho dinero en la cena, el vino y la ropa interior”, añade.

Y es que cuando fuerzas demasiado el romance, la otra persona puede pensar “¿Qué es lo que él/ella quiere de mí? ¿No estoy haciendo lo suficiente? Me gustaría haber sabido de esto. Ahora no podré terminar mi trabajo”, comenta Dina.

Por lo mismo, ella recomienda algunos ingredientes simples que te ayudarán a conectarte con tu pareja y tener el mejor sexo romántico.

1. Practica el amor propio

“Lo primero y principal, comienza contigo sintiéndote bien sobre ti. Puedes aprovechar cualquier método que te funcione: Tomar un baño relajante, pasar tiempo con amigos, recibir un masaje, beber un poco de té o acariciar a tu gato. Lo que sea que funcione para regalonearte y quererte más, hazlo”, dice la experta.

“Porque para tener sexo romántico asombroso necesitas tener un romance contigo mismo primero, así estarás parada en un buen lugar, no en un lugar de desesperación y atosigamiento que da el mensaje de que no eres lo suficientemente bueno y harás cualquier cosa para conseguir la atención. Eso no es amarte a ti mismo y si tienes problemas con ser apreciado en las relaciones, aprende a dejar de ser pisoteado y obtén el amor que mereces”, añade.

2. Programa tiempo juntos

Para evitar el escenario mencionado anteriormente, planifica un tiempo a solas que funcione para ambos, y no sólo esperes a que el otro ojalá tenga ganas un día.

Primero habla con tu pareja sobre tomarse un día, tarde, o noche libre para pasarlo juntos.

Luego de determinar eso, haz un plan para usar una bonita ropa interior o tener una cena romántica. “Configura un tiempo y un lugar. Él/ella lo apreciará y ambos tendrán tiempo para fantasear sobre la diversión que tendrán”, explica Dina.

3. Hazte sentir sexy

“Haz un poco de estiramiento y respiraciones profundas, toma una ducha, date el tiempo para elegir ropa que te haga sentir hermosa, cómoda y sexy”, recomienda.

La especialista señala que de esta manera, “cuando te veas, estarás relajada, sintiéndote súper femenina y lo volverás a encender al verte brillar”.

4. Haz que piense en ti antes del encuentro

“Antes de que te vea, envíale un par de mensajes sexys. Intenta frases como, ‘estoy tan emocionada de verte esta noche’ o ‘recuerdo la última vez que estuvimos juntos y lo bien que lo pasamos’. Esto preparará el ambiente y él estará pensando en ti todo el día”, indica Colada.

“No vayas a enviarle un mensaje de 20 párrafos, porque probablemente está demasiado ocupado/a para leerlo”, sino que prueba con mensaje breves y sugerentes.

5. Practica la respiración cardíaca y la mirada del alma

“La respiración cardíaca cambiará tu energía a una frecuencia cardíaca increíble que ayudará al otro abrirse. Mira sus ojos y sonríe mientras sientes esa conexión. Cuando miras a los ojos y permaneces conectado con su corazón, lo ablandas para ser más abierto contigo. Y cuando te sientes segura con él/ella, te ayudará a abrirte sexualmente. Este es un doble triunfo para ambos”, asegura Dina.

Si no sabes en qué consiste la respiración cardíaca te lo explicamos en este video.

“No hay una receta perfecta para el mejor sexo romántico porque cada asociación es diferente y ambos crecen y cambian cada día”, afirma Dina.

Más allá del tipo de sexo que tenga, la experta indica que lo importa es que cuando estés en el momento, estén en sintonía.