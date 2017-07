¿Eres uno de ellos o estás con uno? Cómo identificar fácilmente a un narcisista sexual

¿encontraste un error? avísanos

El narcisismo se define como una auto-admiración excesiva de una persona, que a menudo la hace sentirse superior a los demás, comparándose con las personas que le rodean para reafirmar su auto-percepción exageradamente positiva.

Si bien todos pueden tener un grado de narcisismo en algunas áreas de la vida, lo cierto es que el concepto está mal utilizado, pues una persona narcisista padece de un trastorno de personalidad, el que se caracteriza por un sentido exagerado de egocentrismo, una preocupación extrema por sí mismo y falta de empatía por otros.

Una definición que comparte Bertrand Regader, psicólogo educativo y director de la web Psicología y Mente, quien asegura que un narcisista “se compara sistemáticamente con las personas que le rodean, y no ve a nadie por encima de él, pero sí coloca a muchos (o incluso a todos) por debajo”.

En esta línea, pueden reaccionar a críticas con sentimientos de rabia o vergüenza, y también suelen aprovecharse de terceros para conseguir sus propios objetivos. Tanto que incluso llevan estas prácticas al ámbito amoroso y sexual, relacionándose a menudo con personas muy sensibles, dada la naturaleza compasiva y empática de éstas.

Emma M. Seppälä, doctora en psicología y directora asociada del Center for Compassion and Altruism Research and Education en la Universidad de Stanford, asegura que las relaciones entre personas sensibles y ególatras manipuladores, son más comunes de lo que se creen, pues los primeros son tan empáticos que incluso creen que pueden ‘sanar’ los dolores internos de otras personas, lo que sin duda es un error, pues se arma una dinámica dañina.

La persona sensible se siente mejor cuando la necesitan o aporta cosas a los demás, y aunque no reciba nada a cambio, seguirá haciéndolo con tal de hacer sentir bien al otro, lo que abre una puerta gigante a la manipulación que caracteriza a los narcisistas. Para Seppälä, ‘los sensibles’ deben enfrentar esta naturaleza dadivosa y entender que lo más importante de su vida son ellos.

Pero, ¿por qué estas personas se ven atraídas por narcisistas?

La experta asegura que existen varias razones que sustentan esta especie de ‘atracción fatal’. Entre los principales están:

* Las personas sensibles anteponen las necesidades del otro ante que las suyas.

* Tienen una autoestima baja que los hace pasar por alto el hecho de que su pareja narcisista no le dé el trato que corresponde.

* Tienden a adoptar el rol de víctima en las relaciones.

* Les cuesta o no saben decir que no.

* Olvidan que no son responsables de los sentimientos del otro.

¿Narcisistas sexuales?

En el ámbito sexual también se da un panorama preocupante, tanto que incluso hay quienes son denominados ‘narcisistas sexuales‘, que básicamente encajan con la descripción anterior, pero llevan su egoísmo y manipulación al terreno de la intimidad. Para ellos, prácticamente lo único que importa es la satisfacción de sus propios deseos, fantasías y necesidades, sin poner atención a los requerimientos o intereses de su pareja, pues al fin y al cabo éstas son solo un medio para conseguir su satisfacción personal.

Asimismo, para el narcisista sexual es muy importante hacer alarde de sus experiencias sexuales con otros que considera inferiores, pues es su forma de calificar cuán satisfactoria fue su experiencia, además del placer propio obtenido en aquella relación en que el otro se entregó de manera unidireccional.

En este contexto, hace algunos años un grupo de investigadores de la Universidad de Toronto, Canadá, llevaron a cabo un estudio que pretendía determinar de qué manera afecta a la relación y a la satisfacción sexual de la pareja la comparación de la vida sexual con otros, determinando que los narcisistas serían los que se ven más afectados.

Una de las conclusiones a las que llegaron los expertos, fue que un narcisista sexual tiene “tendencia a explotar a otras personas, junto con poseer rasgos como falta de empatía, sentimientos de grandiosidad y una excesiva necesidad de validación en el dominio sexual“.

Lisa Day, coautora del trabajo, agregó que “los individuos con un alto grado de narcisismo sexual tienden a hacer comparaciones con aquellos que son sexualmente menos capacitados, por ejemplo”.

Para llegar a estas aseveraciones, el estudio se desarrolló en varias fases. Primero se evaluó qué tan probable eran las comparaciones que realizaban los narcisistas sexuales con aquellos a los que consideraban inferiores en el ámbito sexual. Para esto, entrevistaron a 173 personas que recordaron las veces en que compararon sus encuentros sexuales con otros, incluyendo detalles como frecuencia sexual, prácticas y grado de satisfacción en general.

En este primer experimento, los resultados arrojaron que “los narcisistas sexuales tendían a compararse con alguien a quien consideraban inferior, ya que mientras mejor les iba con la comparación, había una mayor satisfacción sexual para ellos.

En los otros dos ejercicios, estas personas ególatras tampoco obtuvieron resultados positivos. En el segundo experimento, se les consultó a 201 personas sobre qué tan afectados podrían quedar con las comparaciones sociales ascendentes y descendentes, es decir, cuál sería su reacción si saben que un amigo cercano tiene sexo más frecuentemente que ellos. El resultado fue que los narcisistas sexuales son menos felices en su relación e intimidad si saben que los demás tienen relaciones más seguido.

Por último, la tercera prueba incluyó a 665 participantes que leyeron artículos falsos sobre parejas y relaciones sexuales para medir nuevamente la satisfacción propia versus las comparaciones, y una vez más los narcisistas sexuales se mostraron “menos felices” con su actividad sexual si otros intimaban más seguido.

Para Day, este estudio es una puerta de entrada para analizar el comportamiento de estas personas con parejas románticas y no tan sólo sexuales, para evaluar otros aspectos propios de una dinámica más íntima y de confianza.

Cabe señalar que para una pareja romántica es difícil darse cuenta que está en presencia de un narcisista sexual, principalmente porque éstos se muestran muy hábiles en la cama, pero no precisamente porque busquen satisfacer al otro, sino que por su idea de creerse “mejor que todos”. Lo anterior, los lleva a probar prácticamente cualquier cosa que le dé placer, lo que suele confundir a la pareja, ya que por lo general suelen considerarlos ‘atrevidos’ o ‘jugados’. No obstante, es la conexión emocional a la que éstos eluden, y por lo mismo te puede tomar un tiempo notar la diferencia.

¿Como identificar a un narcisista sexual?

Si bien puede resultar difícil de buenas a primera, sí existen patrones de conducta claves que podrían ayudarte, ya sea para conversar sobre el tema con tu pareja o bien para dar un paso al costado, entendiendo que una relación así puede terminar en algo tóxico.

Como señaló el estudio, los narcisistas sexuales tienden a obtener placer a través de la imagen sexual que tienen de ellos mismos y buscan en todo momento ser complacidos por su pareja. Y no sólo en el terreno sexual, ya que estas personalidades buscan ser estimuladas constantemente para sentirse a gusto en la relación, ya sea a través de atenciones, ‘regaloneos’ o la sumisión a sus caprichos y deseos.

En comparación con el resto, tal como lo reflejó la investigación, sus diversas ‘caras’ también son parte de su modo de actuar. Este último punto radica en que para conseguir sus objetivos suelen mostrarse cariñosos y atentos, aunque en realidad sólo están manipulando al otro.