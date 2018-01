Zapatillas con puntas: la nueva tendencia que esperamos que no se masifique

Una nueva y extraña tendencia está intentando imponer la casa de moda española de lujo, Loewe, en su último desfile en la Semana de la Moda en París (Francia).

La marca, conocida por crear prendas peculiares, mostró en la pasarela un raro diseño de zapatillas que cuentan con una punta semidoblada en su extremo.

El calzado, exhibido como parte de la colección primavera 2018 de Loewe, fue mostrado por varias modelos, quienes lucieron ejemplares de diferentes colores y texturas, tales como verdes o cafés, o de cuero y terciopelo.

Los fanáticos de la marca no tardaron en bautizar esta nueva propuesta como “los zapatos de Aladdino” o una evidente inspiración en los elfos.

En tanto, estos nuevos zapatos aún no han sido publicados para la venta en el sitio oficial de Loewe.

Revisa aquí algunas reacciones y fotos de estos nuevos (y extraños) calzados.

I get Loewe’s Mexican tribal boot reference..

But it’s a hard pass for me. pic.twitter.com/n2fLZzhj5i

— Shade Shack (@LE_BONES) 29 de septiembre de 2017