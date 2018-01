El peinado inspirado en Game of Thrones que será furor este año

Finaliza enero y ya hay algunos bosquejos que muestran lo que serán las tendencias que marcarán la moda durante este año.

Algunos expertos ya dieron sus veredictos en cuanto a ropa, maquillaje y accesorios, sin embargo, el peinado de moda había quedado en deuda hasta ahora.

Y no, no se trata del cabello de sirena o las típicas ondas aguadas, si no más bien de una llamativa trenza que parece estar inspirada en la popular serie ‘Game Of Thrones’.

Algunos peluqueros la llamaron ‘trenza cola de dragón’ y juega con los lazos que se separan para trenzar el cabello, pues la idea es dejarlas más sueltos de lo normal para evocar el efecto, consignó The Sun.

Como es imposible que todos los peinados queden iguales, el llamado de los expertos es a atreverse y cambiar de forma la clásica trenza francesa, puedes darle altura o simplemente comenzarla al inicio de la nuca.

Mira aquí algunas ideas:

