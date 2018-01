Actriz Francisca Gavilán se une a tendencia del "pijama chic" en estreno de No estoy loca

Llegué a la alfombra roja de @maccosmetics en LA vestida de Aloe Vera en un set de Pijama de @showmeyourmumu porque si😍🌴 #macpatrickstarrr {thank you @tanya_saurusrex @maccosmetics for my bomb makeup look!}

A post shared by Vesta Lugg (@vestalugg) on Dec 6, 2017 at 7:35am PST