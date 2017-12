La bella modelo que silenció quienes le hicieron bullying por ser albina

¿encontraste un error? avísanos

El albinismo, una patología que padecen miles de personas en el globo, se produce por defectos que no le permiten producir melanina al cuerpo.

De acuerdo al sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, “es un defecto en la producción de melanina, (…) una sustancia natural del cuerpo que da color al cabello, la piel y el iris de los ojos.

Una de las personas que la padecen es la mexicana Ruby Vizcarra de 24 años. La joven, a su corta edad, ha demostrado que el albinismo no es impedimento para entrar al mundo de la moda y consolidarse en él.

Pese a su apariencia poco habitual, ha participado de diversos eventos importantes de la industria, lo que se traduce en la importante cantidad de seguidores que maneja en sus redes sociales.

Durante su infancia, fue víctima de bullying por parte de sus pares, quienes cruelmente no podían aceptar las diferencias físicas, pues la chica tenía la piel y el pelo extremadamente claros. “Fantasma” y “rara”, le decían.

La misma Ruby, según recogió el sitio web británico Daily Mail, explicó su padecimiento en una publicación de Facebook. “Las personas con albinismo somos muy sensibles al sol y a las luces fuertes, tenemos una visión reducida. Fuera de eso, somos como cualquier otra persona”, escribió.

“Yo me veía a mí misma como un fenómeno, no conocía lo que era el albinismo(…) Siempre me preguntaba, ‘¿por qué nací tan blanca?’, ‘¿por qué me costaba abrir los ojos cuando había sol y mirar de lejos?’, ‘¿por qué la gente me miraba todo el tiempo?"”, continuó.

Pero llegada la adultez todo cambió y se decidió por no teñirse más el pelo y dejar de usar maquillaje para ocultar su tez blanca.

Así fue como llegó a trabajar en revistas, publicidad y propagandas de diversas marcas, llegando a fundar la organización Movimiento Albino Latino, para ayudar a sus pares.



Puedes ver algunas de sus fotografías a continuación: