Constanza Santa María cuenta la historia de su vestido favorito

Desde que Raquel Argandoña asumió como lectora de noticias en los años 80, la moda se convirtió en un tema para las conductoras.

Ya no basta con una chaqueta sobria o una blusa en tonos claros, ahora es necesario cuidar cada pequeño detalle del look incluyendo los zapatos, aros y hasta pulseras. Y es que las redes sociales no perdonan ningún error.

Esto bien lo sabe la conductora de Teletrece Constanza Santa María, una de las mujeres mejores vestidas de la televisión. La periodista, sin embargo, no tiene miedo en reutilizar una prenda y lo ha hecho en varias ocasiones.

De hecho, Santa María ha utilizado en varias ocasiones un vestido verde que considera su favorito. Se trata de un diseño de Adolfo Domínguez que compró hace cinco años en una tienda de Santiago. “Tiene un color verde pasto y una talla 36 o 38. Parece que lo he usado demasiado porque hay personas que lo recuerdan”, aseguró Constanza a Las Últimas Noticias.

“Cuando lo vi pensé que el color se veía muy bien. Para mí es una carta segura. El corte de los hombros me queda bien. Es apretado arriba y ancho abajo, lo que le da una cosa veraniega, con más movimiento”, agregó.

Según la consultora de imagen Isis Miralles, el diseño del traje favorece a la periodista porque “destaca sus brazos tonificados y acentúa sus hombros. Ella tiene los tríceps musculosos al estilo de Michelle Obama entonces es natural que quiera destacar esa zona”, comentó al diario nacional.

Pero no sólo eso, ya que la periodista asegura que también va a tono con el estudio de Teletrece. “Además de ser energético, destaca bien con los colores de la escenografía, que son azul u oscuros. Los tonos claros se ven apagados, a diferencia del verde, el calipso o el azul eléctrico”, agregó.