El truco de los franceses para que el perfume dure más

A todos nos gustaría entrar a un lugar y que los presentes sintieran el olor de nuestro perfume al pasar. Para ello podemos aplicar nuestro perfume detrás de las rodillas, en las muñecas y por todo el cuello, pero hay una zona que quizás olvidamos y podría hacerlo más duradero.

Lo dicen los francesas, quienese más saben de perfume. “Me gusta perfumarme el pelo porque el olor permanece más tiempo. Y porque al darme un beso pueden oler mi perfume”, explica la diseñadora francesa Lolita Lempicka.

De hecho, la revista Vogue España, también parafrasea a una escritora que conoce bien a las francesas, Edit Kunz, que en su libro Fatale: How French Women Do It (Fatal: Como lo hacen las mujeres francesas) dice que lo vaporizan en la raíz del pelo.

Y ¿se ensucia el cabello? La respuesta es no. El alcohol que contienen los perfumes no reseca tampoco el pelo, porque se puede aplicar a una distancia de 20 centímetros o vaporizar una nube en el aire y luego meterse debajo para que caiga en la cabeza y de esa manera se impregne.

Christine Luby de Pinrose, firma especializada en perfumes de boda personalizados, afirma que el pelo es una de las zonas de nuestro cuerpo que mejor conserva el olor de una fragancia (además de una piel bien hidratada).

“Algunas personas están en contra de aplicar el perfume en el pelo, pero nosotros tendemos a decir que no es así. En realidad estás aplicando una cantidad pequeña de alcohol que apenas puede hacer daño al cabello”, explica.

Pero si aún te preocupa cómo podría afectarle a tu cabello el alcohol del perfume, la solución es sencilla: vaporiza tu perfume en una peineta, un cepillo de pelo o un pañuelo y pásalo suavemente por él.

El perfumista Francis Kurkdjian explica a Vogue España los beneficios de rocear ligeramente el pelo con tu perfume favorito: “Al moverse con el aire ayudará a la difusión del aroma del perfume. Si vas a mover mucho la cabeza y tienes el cabello muy largo, puedes ponerte un poco en la nuca. Creo que el perfume en el cuello es muy elegante”, concluye.