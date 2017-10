Bucaneras fluorescentes: la moda con que la bloguera Nicole Putz destacó en MFW

Look de mi talentosisima @loraineholmes_official para el desfile de @johngallianoofficial en #PFW ♥️ Styling: @esteban_pomar @huaweimobilecl #huaweiP10

A post shared by Raquel Calderon Argandoña (@k3lcalderon) on Oct 4, 2017 at 4:30pm PDT