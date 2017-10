Famosa diseñadora Agatha Ruiz de la Prada lanza colección a precios accesibles en Dijon

¿encontraste un error? avísanos

Lleva más de 35 años de carrera en las pasarelas europeas y desde los 12 años que se prometió vivir para la moda. Fueron así los comienzos de Agatha Ruiz de la Prada, quien cuando niña una vez consiguió un look que se lo celebraron y se enamoró del buen vestir y en especial de los colores.

Ahora, la diseñadora de vestuario española lanzó una colección en las tiendas Dijon, que está disponible desde este 5 de octubre en todas las sucursales el país.

Se trata de dos colecciones, una dirigida a las mujeres y otra al público infantil.

Este línea tiene mucho color, pues es el sello característico en los diseños de la artista. Lo que más predomina es el fucsia – pantone del momento – y los corazones, en prendas como poleras, leggins, chaquetas, pantalones, ropa de dormir, entre otros.

Los precios de las prendas fluctúan entre los $6.990 hasta los $14.990.

“Cuando Dijon me llamó, no pude decir que no, me gusta que las chilenas usen mis diseños” aseguró De la Prada, añadiendo que le gusta “que la tienda se inspire en el Fashion Low Cost y que las chilenas puedan costear diseños hermosos a precios acordes a cualquier bolsillo”.

Recordemos que esta tienda también ha lanzado colecciones cápsulas con personajes nacionales como Karen Paola, Javiera Acevedo, Valeria Ortega, Maura Rivera, Marlon Parra, Mark González, Camilo Huinca y los Power Peralta, entre otros.