La modelo colombiana de talla grande que arrasa en redes sociales

Durante estos días que estuve en Cali recibí varios mensajes que me dejaron pensando. 🤔Una chica me escribió que no sabía que las gorditas podíamos usar vestidos hasta que vio algunas de las fotos, otra me dijo que la acomplejaban sus piernas blancas pero que al ver que yo las mostraba se iba a animar, y otra me escribió que le encantaba el pintalabios vinotinto pero no se atrevía a usarlo. Yo mientras tanto pienso, ¿la vida se trata de tantas restricciones? ¡No! La vida es para vivirla al máximo. ¡Con vestido, blancura extrema y labios del color que quieran! #fatpandora #ootd #tallasgrandes #plussize #plussizefashion

A post shared by Adriana Convers (@fatpandora) on Sep 23, 2017 at 11:29am PDT