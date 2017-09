Selena Gómez expande su gusto por la moda y ahora será rostro de Puma

Selena Gomez es rostro de firmas como Louis Vuitton y Coach, pero ahora está expandiendo su portafolio de moda al deporte.

La cantante anunció a través de su cuenta de Instagram que es oficialmente parte de Puma con una furiosa y sexy imagen de ella en un conjunto de calza y peto.

Asimismo, Puma confirmó la noticia en su Instagram con otra toma de la campaña de Gómez, mostrando a la cantante con otra tenida de pantalones cortos, un peto color burdeo y zapatillas, consignó el sitio de la revista Cosmopolitan.

“Ser parte de la familia PUMA es muy emocionante para mí”, dijo Gómez en un comunicado de prensa.

Y agregó “Puma ha cambiado el concepto cuando se trata del deporte y la moda. Es increíble ver esta influencia en el estilo y la cultura y estoy emocionada de ser parte de ella“.

Finalemente, Selena explicó que espera que puedan, incluso, crear algo especial juntos. “Ya tenemos algunos proyectos realmente geniales”, finalizó.

La compañía también compartió en Twitter un tierno detrás de cámaras de Selena en su primera sesión de fotos, que los paparazzis originalmente registraron el 9 de septiembre con una foto de cuando la realizaba. Recordemos que días después, la cantante se sometió a un trasplante de riñón.

Fearless talent and 👑 of Instagram joins the family. @selenagomez #DoYou pic.twitter.com/sVK7WvCcBM

— PUMA (@PUMA) 18 de septiembre de 2017