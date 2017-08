10 principales mitos sobre el cuidado de la piel

¿encontraste un error? avísanos

Otoño, invierno, primavera o verano; da igual. La piel debemos cuidarla todo el año, poniendo énfasis en diferentes aspectos dependiendo de la época, pero nunca dejándola para el final, ya que una piel bien cuidada es un must para lucir saludables y bellas, siendo un básico del auto cuidado.

El problema es que hoy se dicen muchas cosas, y al tener tanta información a nuestro alcance podemos caer en seguir ciertos tips, hábitos o rutinas que en realidad dañan más que favorecen nuestra piel, por lo que para despejar dudas y mantener un cuidado óptimo de la piel, la Directora Médica de Central Klinic, Dra. Alejandra Ríos, nos cuenta sobre los principales mitos al respecto ¡A tomar nota!

Mitos sobre el cuidado de la piel

“Las zonas de la piel que más se van dañando con el paso del tiempo son el contorno de los ojos por ser la piel más delgada del cuerpo y la zona peribucal por estar sujeta a mucha gesticulación. Hoy existe mucha desinformación en el cuidado de la piel sobre todo de áreas específicas, como contornos de ojos y cuello”, cuenta la Dra. Ríos. Por lo mismo, aquí te alertamos sobre 10 mitos en los que debes fijarte, para que a ti no te pase:

1- La piel más sana y bella no necesita ninguna crema

Totalmente falso, pues una piel sana y lozana no va a mantenerse así para siempre, además siempre estará expuesta a factores que la dañan. No se debe usar cualquiera pues por algo hay cremas para cada tipo de piel.

2- El cuidado de la piel comienza a los 28-30 años cuando aparecen las primeras arrugas

También es un mito, pues el cuidado comienza desde niños, usando siempre bloqueador solar. Luego en la adolescencia se debe comenzar con limpieza facial 2 veces al día, en la mañana y en la noche, con un producto adecuado al tipo de piel.

A los 18 años agregar un hidratante de día sobre todo si vive en clima seco y a partir de los 21 años crema de noche, reparadora y/o antiarrugas liviana según el tipo de piel y en el día las gotas de antioxidante después de la limpieza.

3- No es necesario usar bloqueador solar todo el año

El mito más dañino, pues si bien sentimos los efectos del sol en verano, este tiene sus efectos en la piel TODO el año.

4- Usar la misma crema en cara y cuerpo

Es una pésima idea pues si bien no hace mal, no van a tener los mismos beneficios que si usaran una específica. Por ejemplo, en el rostro hay que tener una rutina de limpieza antioxidante, hidratante y usar bloqueador en el día. En la noche limpieza y crema antienvejecimiento, de acuerdo a la edad.

El cuello y escote requieren crema especial 2 veces al día y también el contorno de ojos. En el cuerpo hay que usar una loción humectante. Si la piel es seca tiene que ser relidipizante y de uso diario, después de la ducha.

Además exfoliar 1 vez por semana. En las manos hay que aplicar crema (puede ser humectante) cada vez que se lavan y especialmente en la noche, para que se recuperen. Las diferencias están dadas por los principios activos y la formulación que contienen, especialmente para la zona a tratar.

5- El bloqueador es lo primero

Falso, siempre se debe aplicar primero las cremas y al final el bloqueador, para que realmente proteja. Además es importante limpiar la piel diariamente antes de aplicar cualquier producto.

6- Aplicar todas las cremas juntas

Nunca lo hagas! Pues es necesario esperar entre cada paso para que cada una tenga su efecto. Además, tampoco hay que frotarlas mucho, lo ideal es aplicar una pequeña cantidad y ahí se absorben solas.

7- Usar ácido glicólico en el día y no usar antioxidante tópico

El ácido glicólico no hay que usarlo en el día porque la piel se puede manchar, a su vez, sí necesitamos usar antioxidantes durante el día porque es cuando estamos expuestos a contaminantes ambientales y radiaciones. Los antioxidantes hacen que ese efecto se neutralice.

8- Mientras más la laves, mejor

¡Falso! no aplicar productos sobre la piel sucia y limpiarla diaramente es fundamental, pero no hay que exagerar. El exceso de higiene puede facilitar la irritación cutánea al romper la barrera cutánea.

9- Utilizar productos perfumados y artesanales beneficia la piel

Esto no es así. No hay que usar productos que contengan parabenos y perfumes, ni tampoco cremas de elaboración muy artesanal ya que pueden ser muy irritantes. Es necesario testearlos en el antebrazo primero y aplicar y observar su reacción a las 2, 3 horas, tiempo en el que no debiera aparecer ni enrojecimiento ni inflamación. Además, por ningún motivo usar productos que ya cumplieron fecha de vencimiento.

Los componentes que si son sumamente beneficios son las vitaminas como acido L ascórbico (vitamina C). Tocoferol (vitamina E), ácido ferúlico, ácido hialurónico, alfa hidroxiacidos, péptidos, floretina, proxylane, extracto marino, ácido cítricos, urea, ácido sulfónico, retino y bisabolol.

10- Para una piel saludable, basta con el uso de cremas

Falso pues esto no es lo único, es un complemento, ya que la alimentación influye mucho. Las harinas blancas y productos refinados producen inflamación y en pieles grasas favorecen el acné.

Esto se refiere a ingesta diaria, no si es ocasional, predominando una alimentación equilibrada y con predominio de alimentos naturales.

Al obviar alguno de estos puntos, nos exponemos a que la piel se envejezca prematuramente, además de hacerla más propensa a inflamaciones e irritaciones como dermatitis y otras alergias.