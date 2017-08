La curvilínea modelo asiática que quiere romper los estereotipos establecidos

¿encontraste un error? avísanos

Las mujeres asiáticas son conocidas por ser muy delgadas y de tallas pequeñas. Sin embargo, la modelo Natalie Nootenboom, de 16 años, está rompiendo estos estereotipos, y acaba de firmar con la agencia inclusiva de moda, Muse.

La curvilínea joven es sobrina del famoso Dj Steve Aoki, a quien admira mucho porque asegura que él rompió las normas establecidas con su música. “Todos somos diferentes. No podemos construir un molde y esperar que la gente encaje en él”, afirmó.

Para Nootenboom es muy importante destruir la idea de que todas las mujeres asiáticas son iguales. “La norma para nosotras es ser pequeña, linda y flaca”, explicó. Agregó que cuando empezó a crecer se dio cuenta de que sería más alta, más grande y más torpe, todo lo contrario de lo que la gente esperaba que ella fuera.

“Por eso, realmente quiero usar mi plataforma para decir, ¿sabes qué? Todos somos diferentes. No podemos construir un molde y esperar que la gente se adapte a ese molde”, destacó en una entrevista al sitio de noticias Huffington Post.

Natalie Nootenboom da crédito a su hermana Yumi por su forma de pensar. Ella también es modelo de talla grande y le enseñó que el amor propio es responsable de la apreciación que tiene por su cuerpo. Además, cita a Katie Willcox, también modelo de las mismas características y autora del libro “Healthy is the New Skinny” (Saludable es la Nueva Delgadez), como una inspiración.

La joven argumenta que cuando se trata de crear una industria de la moda más diversa e inclusiva, es descuidado centrarse sólo en una cosa. “No se puede hablar de diversidad sin abordar las diferencias. Esto va más allá de la etnicidad y el tamaño. Cuanto más sea capaz de exponerlo en la industria, lo haré “.

Nootenboom ha trabajado con marcas de ropa, como Charlotte Russe y Beyond Yoga, con indicios de más proyectos por venir. Por ahora, seguirá su lucha por terminar con los estereotipos establecidos que tanto daño le hacen a la sociedad.

