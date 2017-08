Las dos bellas chilenas que representarán a nuestro país en Miss Mundo en silla de ruedas

¡Felicitamos a nuestra gran amiga @mariadiazob finalista del Concurso Miss Wheelchair World​ que representará a nuestro país desde el próximo 27 de septiembre al 9 de octubre en #Polonia! 👏👏 ¡Mucha suerte! 🤗

A post shared by Teletón Chile (@teleton_chile) on Aug 22, 2017 at 2:01pm PDT