Las 3 tendencias más fuertes que traerá la temporada primaveral

A casi un mes de la llegada de la primavera, tiendas y escaparates dan a conocer algunas nuevas colecciones en vestuario. Y a pesar de estar en pleno invierno, muchos ya piensan en anticipar sus compras y renovar el ropero con tenidas primavera-verano.

Como es tradicional, todas las temporadas traen sus particulares tendencias en la moda. Así, escaparates y revistas ya exhiben productos con novedosas. ¿Cómo hacer la mejor elección en el vestuario y quedar vistiendo a la moda?

Paulina Romero, directora de la Carrera de Diseño de Vestuario y Textiles de la Universidad del Pacífico, señala tres grandes tendencias para la próxima temporada.

1. Oriental

“Entre las tendencias más nombradas por los medios a nivel internacional, encontramos prendas que aluden a la cultura oriental pero con mucho uso de moldería bastante trabajada. Esto quiere decir, que se usan muchos cortes y estructuras de prendas complejas, con un calce ancho, lo cual implica prendas cómodas y flexibles que permiten el movimiento al sujeto. En esta tendencia encontramos colores que tienden a azules profundos y atemporales y que se relacionan con el estilo de confort, y un estado de ánimo que tiende al relajo”, clarifica la experta.

Una publicación compartida de Marie Claire Italia (@marieclaireitalia) el 16 de Nov de 2016 a la(s) 5:04 PST

Una publicación compartida de Silvia Teh (@silviateh) el 14 de Ago de 2017 a la(s) 5:17 PDT

2. Boho

La diseñadora agrega que otra de las tendencias que continúa en el mercado es el Boho. “Que ahora mezcla más elementos culturales como el indie, el folk y elementos étnicos. Vemos en estas propuestas una mezcla de prendas oversize, o muy ceñidas al cuerpo pero que están realizadas en telas elasticadas, lo que al igual que la tendencia anterior busca el confort y la comodidad de los usuarios. Se le ha denominado también Confortfolk, por esta mixtura entre comodidad, elementos gráficos, artesanía, y siluetas redondeadas”, explica.

Una publicación compartida de ⚓️ (@settebello_hh) el 22 de Ago de 2017 a la(s) 9:29 PDT

Una publicación compartida de Purely Bohemian (@purelybohemian) el 23 de Ago de 2017 a la(s) 4:33 PDT

3. Colores vibrantes

La tercera tendencia, es la propuesta que busca revitalizar las prendas de cortes clásicos a partir de un colorido llamativo y vibrante.

“Así podemos nuevamente ver colores ácidos, fluor y muy saturados en chaquetas, pantalones pitillos, camisas y una serie de vestidos de cortes simples y variados largos. La idea es dar un toque más lúdico a prendas tradicionales o un poco formales a través del uso del color”, indica la especialista.

Una publicación compartida de estilos e tendencias! jw.org (@ideiasdeestilo) el 23 de Ago de 2017 a la(s) 4:41 PDT

Una publicación compartida de Popcherry (@popcherryau) el 23 de Ago de 2017 a la(s) 2:09 PDT

Para quienes quieran comprar de forma anticipada, Paulina Romero, recomienda el uso de las redes sociales. “Lo más recomendable y más eficiente es revisar las redes sociales de tendencias y de moda, para ver qué cosas son las que más nos gustan, si alguna de estas propuestas encajan con nuestro perfil y por sobre todo, nos hacen sentir cómodos, y tratar de apostar a elementos que estemos seguros de usar y que nos permitan combinarlos con otros”, plantea.

La directora de Diseño de Vestuario y Textiles, se refiere además a qué mantener de temporadas anteriores. “Los jeans no pasan de moda, combinan con todas las propuestas ya que los podemos combinar fácilmente. Por otra parte, otorgan un look más relajado y no tan ‘al pie de la letra’ de las tendencias que vienen, dándonos la posibilidad de personalizar nuestro look respecto de las nuevas tendencias que aparecen en el mercado habitualmente. Así mismo, podemos usar prendas neutras en combinación con muchos de los elementos nuevos que se proponen: poleras de un color, pantalones de colores sólidos, pañuelos diversos, blusas y blazers, entre otras”, aconseja.

Una publicación compartida de Emma Hill | EJSTYLE (@emmahill) el 22 de Ago de 2017 a la(s) 9:06 PDT

La experta finaliza con un listado de prendas infaltables, tanto para hombre y mujeres. “Se agrega al jeans, el pantalón de tela con diferentes cortes, un pantalón de corte relajado, poleras de diferentes tonos (tops para las mujeres), una chaqueta de denim y un blazer combinable o de un tono llamativo, uno o dos vestidos con diferentes cortes y largos, y shorts o bermudas según sea el caso”, concluye.