Detalle en el rostro de Leonor Varela la dejó irreconocible

Baile de felicidad de salir temprano de la filmación a ver a mis pollos 🐥🐣Y amo estos @madewell jeans 🌈#feliz Happy dance as I leave work early to see my chickens🐥🐣 and loving these new high waisted @madewell jeans 🌈 #happy

A post shared by Leonor Varela (@la_leovarela) on Aug 18, 2017 at 1:34pm PDT