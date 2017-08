Ta-Ta Towel: el curioso accesorio íntimo ideal para descansar del sostén

¿encontraste un error? avísanos

Llegar a casa después de una ardua jornada y desprenderte del sostén, debe ser una de las sensaciones más liberadoras de la vida cotidiana, casi tan satisfactoria como sacarte los zapatos tras un día ajetreado.

Esto es especialmente cierto cuando hace calor y lo único que quieres es sentir el aire fresco y evitar el sudor en los pliegues de tu delantera.

Aunque en Chile estamos en invierno aún, en el hemisferio norte disfrutan de un caluroso verano, lo que ha dado pie a un curioso invento que muchas mujeres están ansiosas por adquirir: la Ta-Ta Towel (o “toalla Ta-Ta” en español)

Se trata de un accesorio creado por la diseñadora estadounidense Erin Robertson y que consiste básicamente en una especie de bufanda hecha de toalla con la forma perfecta en sus extremos para poder alojar tus pechos, entregándoles comodidad y alivio en días calurosos.

“Vivía en Los Ángeles y me estaba arreglando para una primera cita. En el momento que salí de la ducha y me empecé arreglar, empecé a sudar. Intenté ponerme polvos de talco, incluso me puse una camiseta debajo de mis senos, pero ponérmela me hacía sudar aún más. Mientras me secaba el pelo no dejaba de pensar, ‘tiene que haber una mejor manera de evitar que el sudor me baje hasta el estómago”, cuenta Erin en su sitio web, haciendo alusión al origen de la idea.

Este producto, perfecto para estar relajada y fresca en casa, no es muy económico, pues cuesta unos 45 dólares (casi 30 mil pesos chilenos). Lo bueno es que viene en diversos tamaños, ya que está pensado para chicas voluptuosas.

El Ta-ta ha sido bien recibido por las mujeres en redes sociales, donde algunas calificaron a su creadora de “genio”.

¿Usarías uno?