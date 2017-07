7 pasos para realizar un perfecto Smokey Eyes, la tendencia de maquillaje que no muere

А вы любите Smoky eyes так, как люблю его я?🔝 О этот дивный глаз , тонущий в томной дымке тени🖤 Ими покоряла Клеопатра, ими приковывали взгляд к экрану "немые" актрисы 🎭 20ых гг, ими влюбляли в себя феминистически настроенные бунтарки 70ых! И наш XXI далеко не ушёл: Smoky eyes едва ли не любимейший мейк всех красоток👸👸🏼👸🏿 "Глаза в дымке» идут абсолютно всем☝🏻 Главное : 📌правильно подобрать цветовую гамму соответственно типу внешности 📌соответствовать мероприятию , для которого планируется подобный макияж 💄 Отличительная черта Smoky eyes – #тушуемтушуемиещеразтушуем. Плавный переход тонов и создаст нужное ощущение дымки и сделает взгляд томным и загадочным. Сегодня техника Smoky eyes вышла за рамки только вечернего макияжа: теперь и дневной может стать Smoky, используя более мягкие и светлые оттенки. Главное – гармония , гармония, гармония ✨✨✨ Экспериментируем , не стесняемся! Если что – помогу 😉 номер не поменялся 📲 +37529 754 38 08 _______________________________ Model @tisshko Make @tetya_ggg_vsg Hair @kristy_sizova Photo @shumskayat ______________________________ #tetya_ggg_vsgmakeup #mylifestyle #smokyeyes #makeupeyes #makeupminsk #makeupphoto #visageminsk #weddingmakeup #eveningmakeup #вечерниймакияж

