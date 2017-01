Jennifer López usó baratísimo accesorio para el pelo en alfombra roja y lució espectacular

¿encontraste un error? avísanos

A veces no es necesario gastar demás para lucir bien. Así lo demostró la cantante Jennifer López en los People’s Choice Awards.

La estrella acudió a la alfombra roja de esos galardones el pasado miércoles luciendo espectacular con un vestido negro de la marca Reem Acra y joyería a juego.

Este vestuario lo combinó con un maquillaje en tonos cafés y el pelo recogido en una cola de caballo.

Muchos alabaron su look. No obstante, lo que pocos notaron fue que el peinado estaba hecho con… un elástico para el pelo común y corriente, de esos que se pueden comprar a $100 en cualquier parte. Mira:

¿Te fijaste? Aquí hay una toma más de cerca:

Y pese a que el accesorio no es para nada costoso, J.Lo hizo que se viera elegante y refinado. Una maestra del estilo.

La cantante no sólo se llevó todos los halagos por su impecable look en los People’s Choice Awards, sino que también ganó el premio a mejor actriz de drama por su papel como la detective Harlee Santos, en la serie Shades Of Blue de NBC.