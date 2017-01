Los looks con que las famosas locales recibieron el año nuevo

Agradezco a este año que ya parte por todas las cosas buenas y malas que me han ocurrido porque cada una de ellas me deja una enseñanza, doy gracias por todas las personas maravillosas q he conocido y q han pasado por mi vida, por las cosas simples del diario vivir q me llenan el alma y lo más importante agradezco por la maravillosa familia y amigos que tengo. Espero que este año 2017 sea para todos más tranquilo, más pleno, más calmo, que la sociedad este más feliz o al menos lo intente, porque cada uno de nosotros de lo mejor cada segundo. Les deseo de todo corazón lo mejor para este 2017 !

