Fernanda Urrejola anuncia importante decisión sobre su maternidad: congeló óvulos

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Fernanda Urrejola anunció la decisión que tomó para no perder a futuro la oportunidad de ser madre.

“Por mucho tiempo yo pensé que a esta edad iba a estar casada, con una vida muy convencional, muchos hijos y que eso me iba a hacer muy feliz. Pero ahora me puedo dar cuenta que era una idea, una linda idea, pero que no tiene nada que ver conmigo”, expresó en un video que compartió en las redes sociales, donde reveló que congelará sus óvulos.

“Mis ganas de ser mamá se han ido postergando, así es que a los 36 años que acabo de cumplir tuve que empezar a investigar diversas posibilidades”, añadió.

De esta forma, Fernanda se sometió a un tratamiento de criopreservación de óvulos en la Clínica de medicina reproductiva SGFertility Chile.

Según dijo, esta decisión le “permite conservar el potencial reproductivo de los óvulos al momento de vitrificarlos y es una gran oportunidad para aquellas mujeres que deseen postergar la maternidad y también para pacientes con cáncer que deben someterse a una quimioterapia”.

De acuerdo a BBC Mundo, esta técnica es muy utilizada alrededor del mundo e indican que lo recomendable es hacerlo antes de los 35 años.

Según Manuel Fernández, ginecólogo especialista en fertilidad y director de la clínica IVI en Sevilla, a partir de los 35 la calidad de los óvulos comienza a disminuir, por lo que lo ideal es hacerlo antes de esa edad.