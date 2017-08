¿Los bebés pueden tomar agua de coco? La polémica que surgió tras una foto de Pamela Díaz

A mi Pascuala le encantó el #aguadecoco además les doy el dato a todas mamás que estamos en etapa de crianza … Que por su alto contenido en sales minerales, el agua de coco @calahuachile.cl , es recomendable para niños en crecimiento. Ya que nutre huesos, uñas y dientes #Natural #Coconut #CoconutWater #kids #calahuavidasana

A post shared by Pamela Díaz (@pamefieradiaz) on Aug 5, 2017 at 8:18am PDT