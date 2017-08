Actriz Antonella Orsini promueve la lactancia materna con audaz imagen

Amamanto: No tengo palabras para describir este momento tan importante en mi vida❤ Apenas lo tuve me enamoré y la simbiosis que logramos me hizo completamente feliz. Nunca me sentí más nutritiva, más productiva ni más suya ni más mía. Amamanté porque se me hizo natural, vital, mágico, animal, irrepetible. No fue nada fácil pero valió la pena🙏🌻 Porque sea como sea la experiencia que tengas, somos Diosas y mamíferas. Mi última foto con Luan antes del destete, de 1 año 6 meses. (agotada y chupada) 😂 Fotografía: Renato del Valle @renatodelvalle Asistencia: Victor Arellano Producción: Romina Maroli @modomamachile #Sesiondefotosparapromoverlalactanciamaterna #Lactanciamaterna #MaternidadConsciente Porque amamantar es lo más natural……. ✌💚🌱❤🌙

