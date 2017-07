27F: La dramática historia de la mujer que caminó casi dos días para encontrar a su hijo

¿encontraste un error? avísanos

Denisse Quezada estaba en Santiago cuando a las 03:34 AM del 27 de febrero de 2010, comenzó la tragedia que acabó con la vida de centenares de chilenos.

Esa madrugada, un megaterremoto de 8.8º en la escala Mw sacudió a gran parte del país e, incluso, había sido percibido en Argentina y Brasil. El movimiento generó un tsunami de grandes proporciones que arrasó con varias zonas costeras del centro-sur.

La mujer, que de profesión es periodista, estaba a más de 400 kilómetros del epicentro del terremoto, Cobquecura, cerca del lugar donde estaba vacacionando su hijo de 8 años, Mathias.

No sabía si la casa había caído sobre su cuerpo y estaba atrapado, o si el pequeño yacía ahogado en alta mar, o si se encontraba con vida en algún cerro cercano a la localidad. La incertidumbre la mataba. “Tenía súper claro que si no encontraba a Mathías, me metería al mar y me mataría. No había otra opción”, dijo a revista Paula.

Lee también: MI27F: El libro que narra la desesperación de una madre por encontrar a su hijo

Entre el miedo y las réplicas, tomó la decisión que marcaría el resto de su vida: caminar los kilómetros que sean necesarios para reencontrarse, sea como sea, con su hijo.

Según relató al medio, Denisse tomó un rosario, su cédula de identidad, su celular y $40 mil que le prestó un vecino. Llegó a pie a la Ruta 5 y un vehículo la trasladó hasta Hospital. Ahí, otro automóvil la llevó a San Javier y caminó más de 77 kilómetros hasta la comuna de Cauquenes.

Cada vez se acercaba más a la zona del epicentro. “¿Para qué va a seguir caminando si allá no hay nada? Está todo en el suelo y todos muertos”, le dijeron en uno de los peajes.

De ahí, continuó en otro transporte hasta Chanco y Carabineros la trasladó hacia el lugar donde, se suponía, estaba su familia.

Escucha ahora a Denisse Quezada hablando sobre su libro "Mi 27f" por @ExpresoBiobio !!! pic.twitter.com/LNolZhYRTo — MI27F (@MI27_F) May 20, 2015

“A medida que avanzaba iba viendo que era como estar en una guerra. Muertos, heridos“, dijo al mismo medio.

Lo cierto es que tras la travesía, que cuenta detalladamente en su nuevo libro Mi27F, Denisse encontró a su hijo. “En ese momento no pude controlar mi llanto, que era desgarrador, lo apretaba fuerte, no lo quería soltar, le tocaba la cara y lo miraba una y otra vez”, contó.

“¡Mamá!, yo pensaba que tú estabas muerta”, le dijo su hijo. Pero no. Estaba más viva que nunca con el reencuentro.

El nuevo libro

En el día y medio que estuvo caminando por Chile, la periodista vivió horas de pena, angustia y miedo, hasta encontrar a su hijo el 1 de marzo de 2010.

Todos esos sentimientos están plasmados en el nuevo escrito que lanzará la tarde de este 25 de julio. Según consignó el diario popular La Cuarta, fue el fallecido animador Felipe Camiroaga quien le aconsejó escribir un libro.

Denisse comentó al mismo medio que escribió un borrador, pero le “robaron el computador”. “Al final lo hice de nuevo y quedó mucho mejor porque pude conversar con mi hijo del tema y agregué su perspectiva”, explicó.

En el proceso de redacción contó con el apoyo de harta gente. De hecho, un excompañero de colegio le regaló $500 mil para el financiamiento, Tomás Mosciatti escribió el prólogo y la Universidad de Tarapacá (UTA) adquirió toda la primera edición.

Según consignó la UTA en su página web, el libro será lanzado en la biblioteca del Centro Gabriela Mistral (GAM) de Santiago, y contará con la participación de Mosciatti, del actor Francisco Melo y de la presidenta nacional del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares.