Mastitis, la enfermedad que mantiene hospitalizada a Mariana Derderian tras dar a luz

Nada bien lo está pasando la actriz Mariana Derderian, quien lleva 11 días internada en la clínica producto de una mastitis que la afecta tras el nacimiento de segundo hijo, el pasado 1 de julio.

La ex Floribella comenzó a sentir molestias a poco más de una semana de haber dado a luz, pero todo se complicó cuando tuvo fiebre que subió hasta los 39,9 grados, por lo que la llevaron hasta la clínica Alemana donde la dejaron internada.

“No lo estoy pasando bien, llevo muchos días con fiebre, internada. Esta mastitis se produjo porque mi guagua toma bien pecho, pero me hizo heridas en los pezones. Aunque sea un recién nacido tiene gérmenes en la boca y eso provocó la infección”, aseguró a Las Últimas Noticias.

“Es tan fuerte el bicho que, primero, trataron con dos antibióticos, que a todo esto no le hacen nada a la guagua, y recién ahora un tercero me bajó la fiebre un poco a seis horas sin fiebre. A la mayoría de las mujeres el tema se les soluciona rápido”, explicó la exactriz de La Chúcara.

Según la web de la prestigiosa Clínica Mayo, la mastitis es una “infección del tejido mamario que ocasiona dolor, inflamación, calor y enrojecimiento de la mama“. Esta por lo general ocurre entre las seis a las 12 semanas posteriores al parto, y puede dificultar el trabajo de amamantar al bebé no sólo debido al cansancio que provoca, sino que también a lo doloroso que puede resultar.

Este es otro de los problemas que afecta a la actriz. “Parte de la solución a la mastitis es que la guagua vuelva a amamantar. Por ejemplo, si estoy con herida abierta uso una pezonera (plástico con forma de pezón por el que toma la guagua), pero si están cerrando, vuelvo a darle de mamar y, si viene una succión fuerte, y se abre una grieta, todo de cero otra vez. A veces uso un succionador para sacar la leche que quedó en los pechos. Es súper doloroso”, señaló.

Pero más allá de su problema de salud, la actriz lamenta no poder disfrutar de los primeros días de su bebé, y además de no estar con su hija de un año y 10 meses.

“Puedo tenerlo al lado, sí, pero así como estar-estar con tu guagua no, porque estás con 39,9 de fiebre mucho rato entonces no estás al cien. Mi guagua de un año 10 meses está en la casa, no me puedo internar con ella, así que una lata“, sentenció.

