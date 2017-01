"Decidí entregar a mi hijo para que el papá lo críe": El post viral que desata debate

¿encontraste un error? avísanos

Cuando los padres se separan es habitual que los hijos queden al cuidado de la madre, mientras los padres -por decisión de la justicia o propia- visitan a los niños de vez en cuando.

Aunque por supuesto no es así en todos los casos -hay padres que logran dividirse muy bien el cuidado incluso estando separados-, lo más común es que sea la mujer quien vive con los hijos y se hace cargo de ellos.

En este contexto, la costarricence María Laura Sequeira publicó un polémico mensaje en su cuenta de Facebook, que en pocos días se ha viralizado.

En el escrito, la mujer plantea -haciendo uso de la ironía- el tema del cuidado de los hijos entre padres separados, desatando un arduo debate.

La publicación ha sido compartido innumerables veces en las redes sociales -alrededor de 100.000- y ya no es “pública” en el perfil de María Laura, probablemente por la cantidad abrumadora de reacciones que ha recibido.

Mientras algunos han apoyado firmemente el mensaje, otros han manifestado su rechazo en distintas páginas de Facebook que lo han compartido, entre éstas Ser Mamá.

“Choca cuando es la madre la que ha de comportarte así pues, fue la madre la que tuvo en su vientre el pequeño por 9 meses y fue quien ha sufrido los dolores del parto.. Es parte de la naturaleza que sea la madre la que alimente a su hijos y lo defienda de los peligros externos, como lo hacen los animales con sus crías y pienso que no por nada la naturaleza concedió a nosotras las mujeres este importante rol”, dijo una mujer, que agregó: “El padre fue el que puso la semillita y su presencia será importantísima para la crianza del hijo pero la madre es siempre la madre. Creo que una mamá puede hacer de madre y padre cuando hay un padre ausente pero el papá por mas buena voluntad, no podrá nunca ocupar el rol de una madre”.

En tanto otra usuaria señaló que no estaba bien obligar a los hombres “a la paternidad”, ni siquiera monetariamente. “A ti tampoco nadie te obligó a ser madre, tú lo elegiste. Nadie nos obliga a ser padre o madre, somos libres de tomar esa decisión. Si no quieres ser padre, te cuidas, o en caso de quedar embarazada existen las pastillas o el aborto. Si estás en contra del aborto y sabes que el sexo lleva una posibilidad de ser padre, tomas tus precauciones. Incluso no veo porqué quejarse de el hombre que decidió no ser padre, porque finalmente cada una de nosotras eligió a ese hombre para compartir algo especial que es nuestro cuerpo”.

Pero como les contábamos también hubo mensajes de apoyo. “Triste realidad… La mayoría de los hombres hacen eso. Y cuánto le duele a una madre ver que el propio padre no sienta ni el más mínimo sentimiento hacia un hijo. Pero ahora me pregunto ¿si lo hiciera una mujer? Sería 3 veces más juzgada despreciada y odiada por la sociedad“, señaló una usuaria.

“Ellos se lo pierden. Da igual lo que piense el resto, cada una haga lo mejor como madre y como su corazón se lo diga. Todo esfuerzo trae recompensas. Fuerza y ánimo a todos quienes estamos criando con amor, mamás, papás, abuelos e incluso hermanos que crian. Cuesta, y mucho, pero es un esfuerzo q vale la pena”, señaló otra mujer que se cuadró con el mensaje.

BioBioChile intentó contactarse con María Laura Sequeira, quedando a la espera de sus reacciones.