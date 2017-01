El post brutalmente honesto sobre las madres que "no trabajan" que te hará reflexionar

Desde que Ryshell Castleberry, tatuadora profesional oriunda de Florida (Estados Unidos), decidió dedicarse a tiempo completo a la crianza de su hija, muchas personas le han preguntado “pero ¿qué haces durante todo el día?”.

Cansada de esta situación, decidió escribir un mensaje en su perfil de Facebook, para homenajear a todas esas madres, que al igual que ella, decidieron quedarse en casa por sus niños.

Y es que muchas personas no valoran todo el trabajo que significa cuidar de la casa y de los hijos, no apreciandp el enorme sacrificio que significa cuidar de una familia.

Aunque muchos usuarios felicitaron las palabras de Castleberry, algunas madres que trabajan fuera de casa, criticaron que ellas hacen todo eso y además tienen que cumplir en un trabajo formal.

Castleberry se defendió diciendo que el mensaje iba dedicado a cualquier persona, ya sea una mamá trabajadora o un padre trabajador, y que debíamos ser capaces de “leer el mensaje y reemplazar las palabras con otras que encajen en tu situación”.

El post -recogido por el portal Bored Panda– comienza con una situación imaginaria en la que un marido se queja con su psicólogo de que su “esposa no trabaja”. Leélo a continuación

Mi esposa no trabaja

¡¡Mi esposa no trabaja!!

Conversación entre un marido (H) y un psicólogo (P):

P: ¿Qué hace para ganarse la vida, Sr. Rogers?

H: Trabajo como contador en un banco.

P: ¿Y su esposa?

H: Ella no trabaja. Ella es dueña de casa.

P: ¿Quién hace el desayuno para su familia?

H: Mi esposa, porque ella no trabaja.

P: ¿A qué hora despierta su esposa?

H: Se despierta temprano porque tiene que organizarse. Ella organiza el almuerzo para los niños, se asegura que estén bien vestidos y peinados, que desayunen, que se cepillen los dientes y que lleven todos sus útiles escolares. Ella se despierta con el bebé y le cambia los pañales y la ropa. Lo amamanta y prepara todas las comidas.

P: ¿Cómo llegan sus hijos a la escuela?

H: Mi esposa los lleva a la escuela, porque ella no trabaja.

P: Después de llevar a sus hijos a la escuela, ¿qué hace?

H: Por lo general, toma un tiempo para ver qué puede hacer mientras está fuera -para no tener que estacionar y luego volver a sacar el auto- como pagar las cuentas o ir supermercado. A veces se olvida de algo y tiene que hacer el viaje de nuevo. Una vez en casa, tiene que alimentar al bebé y amamantarlo de nuevo, cambiar su pañal y alistarlo para una siesta, ordenar la cocina y luego se encarga de lavar la ropa y limpiar la casa. Ya sabes, porque ella no trabaja.

P: Por la noche, después de regresar a casa de la oficina, ¿qué haces?

H: Descanso, por supuesto. Bueno, estoy cansado después de trabajar todo el día en el banco.

P: ¿Qué hace tu esposa por la noche?

H: Prepara la cena, atiende a mis hijos y a mi, lava los platos, ordena una vez más la casa, se asegura de que el perro esté lejos de la cena. Después ayuda a los niños con sus tareas, los prepara para dormir y se preocupa de que el bebé esté con sus pañales limpios, les da leche caliente, verifica que se cepillen los dientes. Una vez en la cama, se despierta con frecuencia para seguir amamantando y posiblemente cambiar un pañal si es necesario mientras descansamos. Porque ella no tiene que levantarse para ir al trabajo.

Ésta es la rutina diaria de muchas mujeres en todo el mundo, comienza en la mañana y continúa hasta altas horas de la noche … ¿Esto se llama “no trabajar”?

Cuando eres una dueña de casa no tienes diplomas, pero tienes un papel clave en la vida familiar.

Disfruta y aprecia tu esposa, madre, abuela, tía, hermana, hija … Porque su sacrificio no tiene precio.

Alguien le preguntó… ¿Eres una mujer que trabaja o es sólo eres una “dueña de casa”?

Ella respondió:

Trabajo en casa, las 24 horas del día…

Soy esposa,

Soy madre,

Soy una mujer,

Soy una hija,

Soy el despertador,

Soy la cocinera,

Soy la sirvienta,

Soy la profesora,

Soy la camarera,

Soy la niñera,

Soy una enfermera,

Soy una trabajadora manual,

Soy una oficial de seguridad,

Soy una asesora,

Soy una consoladora,

No tengo vacaciones,

No tengo licencias por enfermedad.

No tengo días libres

Trabajo día y noche,

Estoy de servicio todo el tiempo,

No recibo sueldo y …

Aún así, a menudo oigo la frase: –¿Pero qué haces todo el día?

Dedicado a todas las mujeres que dan sus vidas por el bienestar de sus familias

La mujer es como la sal: Su presencia no se recuerda, pero su ausencia hace que todo salga sin sabor.