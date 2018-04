Tras orden militar de Trump: ciudadanos reportan explosiones en cielo de Siria

Varias fuertes explosiones se escucharon en la madrugada de este sábado (noche del viernes en Chile) en la capital de Siria, informó una corresponsal de la AFP en Damasco después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara una operación militar en curso con Francia y Reino Unido.

“La defensa antia√©rea siria” entr√≥ en acci√≥n contra “la agresi√≥n estadounidense, brit√°nica y francesa”, inform√≥ la televisi√≥n estatal siria, mientras que testigos se√Īalaron a la AFP columnas de humo al nordeste de Damasco.

La televisi√≥n estatal siria denunci√≥ una “agresi√≥n estadounidense” en el pa√≠s, “en cooperaci√≥n con Francia y el Reino Unido”.

Trump anunci√≥ a √ļltima hora del viernes que orden√≥ “ataques de precisi√≥n” contra objetivos en Siria, en una acci√≥n coordinada con los gobiernos de Francia y el Reino Unido, en respuesta a un supuesto bombardeo con armas qu√≠micas del gobierno de Bashar al Asad contra los civiles en la localidad de Duma el 7 de abril.

La primera ministra brit√°nica, Theresa May, dijo que no hab√≠a “alternativa practicable” al uso de la fuerza en Siria y que hab√≠a autorizado el ataque para “degradar las capacidades de armas qu√≠micas del r√©gimen e impedir su uso”.

El drama de Duma, el √ļltimo basti√≥n rebelde en Guta Oriental, dej√≥ decenas de muertos seg√ļn los socorristas, pero el r√©gimen de Al Asad y su aliado ruso anunciaron que son “invenciones” de los rebeldes, negando cualquier responsabilidad.

Desde hace varios días, las potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, blandían la amenaza de una represalia.

Por medio de redes sociales diversos usuarios y medios han registrado destellos en el cielo de Damasco, la capital de ese país, lo que podría corresponder a bombardeos.

No obstante, seg√ļn consigna AFP, no se sabe si las explosiones corresponden a la ofensiva se√Īalada por Trump o son una reacci√≥n.

Facebook live video that was showing what seems to be the aftermath of an explosion in #Damascus. https://t.co/hjv4BqkB81 pic.twitter.com/Iz7buNCu8s — Jake Godin (@JakeGodin) 14 de abril de 2018

BREAKING FOOTAGE: SYRIAN AIR-DEFENSES ARE DEFENDING THE SKY OF DAMASCUS pic.twitter.com/1O1F8LQPz7 — Majd Fahd ūüáłūüáĺ (@Syria_Protector) 14 de abril de 2018

BREAKING: Air defense systems being activated over Damascus now as U.S. starts striking targets in Syria. pic.twitter.com/BEMBPjL54s — Israel Breaking (@IsraelBreaking) 14 de abril de 2018

Thick smoke above the skies of #Damascus as coalition strikes continue. pic.twitter.com/yyd6YbhRMA — The Intel Crab (@IntelCrab) 14 de abril de 2018