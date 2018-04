Las imágenes con las que denunciaron supuesto ataque químico en Siria

El s√°bado en la noche la ONG, Cascos Blancos, public√≥ una serie de material gr√°fico (videos y fotograf√≠as) en sus cuentas de redes sociales, donde denunciaban al gobierno de Siria de atacar con armas qu√≠micas la ciudad de Duma, el √ļltimo basti√≥n rebelde cerca de Damasco.

La organización dedicada a rescatar a heridos -sin importar el bando- fue la primera en denunciar al gobierno de Bashar al Asad, mostrando imágenes de decenas de víctimas sofocadas, con quemaduras en la piel o espuma blanca en la boca.

En un comunicado conjunto, los Cascos Blancos y la organizaci√≥n no gubernamental SAMS (Syrian American Medical Society) afirman que 48 personas murieron en este ataque con “gas t√≥xico”. Tambi√©n dieron cuenta de “m√°s de 500 casos, en su mayor√≠a de mujeres y ni√Īos” que presentan “s√≠ntomas de una exposici√≥n a un agente qu√≠mico”.

Un video difundido por los Cascos Blancos en Twitter y presentado como grabado luego del presunto ataque qu√≠mico, muestra una mara√Īa de cuerpos sin vida, incluidos los de mujeres y ni√Īos, con espuma blanca saliendo de sus bocas.

Las imágenes están disponibles en la mencionada cuenta de Twitter, aunque podrían herir la susceptibilidad de algunas personas.

Adem√°s de los da√Īos a cientos de personas por eventual exposici√≥n a agentes t√≥xicos, tambi√©n se difundieron registros de los da√Īos causados por los misiles que habr√≠an transportado las armas qu√≠micas.

El periodista y activista de los DDHH, Asaad Hanna, publicó en su cuenta de Twitter un video que muestra uno de los misiles que cargaba los agentes tóxicos que habría afectado a la población en Duma.

Video for one of the missiles which fall down on #Douma city carrying a chemical gas, dozens were killed and hundreds still suffocating. pic.twitter.com/4Qjr0uxezK

— Asaad Hanna (@AsaadHannaa) April 8, 2018