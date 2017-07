Padres de periodista secuestrado hace 5 años en Siria piden "nueva oportunidad" a captores

Los padres de Austin Tice, el periodista estadounidense desaparecido en Siria hace cinco años, pidieron a sus captores que les den “otra oportunidad” para negociar su liberación.

“Suplicamos a los que retienen a Austin que se contacten con nosotros otra vez y nos den una oportunidad para comunicarnos“, dijo Debra Tice junto a su marido Marc en una rueda de prensa en Beirut.

“Quienquiera, donde sea, lo que sea. Lo haremos para devolver a nuestro hijo a casa”, dijeron los padres del periodista.

Tice, un periodista freelance que trabajó entre otros para la Agencia France-Presse o The Washington Post, desapareció el 14 de agosto de 2012 cerca de Damasco.

Se cree que es el único periodista estadounidense actualmente secuestrado en Siria, un país que según Reporteros Sin Fronteras (RSF) es el más peligroso del mundo para ejercer la profesión.

Aunque no existen reivindicaciones del secuestro y el gobierno sirio dice no haber detenido a Tice, el New York Times aseguró el mes pasado que existen contactos entre la CIA y los servicios de inteligencia sirios que dan esperanzas de una posible liberación.

El padre de Tice no quiso comentar estos contactos pero afirmó estar “muy animado por la velocidad y el compromiso de la nueva administración” de Donald Trump.