Al menos 39 muertos: hombre disfrazado de Santa Claus abre fuego en discoteca de Turquía

Treinta y nueve personas, incluyendo numerosos extranjeros, murieron en el ataque de un asaltante disfrazado de Papá Noel contra una discoteca de Estambul este sábado, donde cientos de personas celebraban el Año Nuevo.

Además, 69 personas resultaron heridas después de que el asaltante abriera fuego contra la multitud que se encontraba en la discoteca Reina, situada a orillas del Bósforo.

El ministro de Interior, Süleyman Soylu, declaró que el atacante había escapado y que estaba siendo buscado, y expresó sus deseos de que “sea capturado pronto”.

Soylu afirmó en televisión que 21 víctimas ya habían sido identificadas: 16 eran extranjeros y cinco, turcos. Otras 69 personas estaban siendo tratadas en el hospital.

Un balance anterior comunicado por el gobernador de Estambul daba cuenta de 35 fallecidos pero no evocaba ninguna víctima extranjera.

Según la cadena de televisión NTV, varios de los entre 700 y 800 congregados se lanzaron a las frías aguas del Bósforo para escapar a las balas.

Este ataque marca un comienzo de año 2017 sangriento para Turquía, un país que ya se vio muy sacudido en 2016 por varios atentados mortales, atribuidos a los yihadistas del grupo Estado Islámico (EI) o a la rebelión kurda.

Antes de entrar y de abrir fuego en este club nocturno, muy frecuentado por extranjeros y ubicado en la orilla europea de Estambul, un asaltante abatió a un policía y a un civil que se encontraban delante de la discoteca, precisó el gobernador de la ciudad, Vasip Sahin.

“Es un ataque terrorista”, insistió Sahin en una rueda de prensa.

“De una forma salvaje e implacable, ametralló a la gente que simplemente había venido para celebrar el Año Nuevo”, declaró el gobernador.

Las autoridades habían anunciado un despliegue de 17.000 policías en Estambul en el marco de los festejos del Año Nuevo.

“Justo cuando nos estábamos acomodando, por la puerta había mucho polvo y humo. Sonaron disparos. Cuando esto se oyó, muchas chicas se desmayaron”, dijo a la AFP el futbolista Sefa Boydas.

“Dijeron 35 o 40 muertos pero es probablemente más porque cuando yo andaba, unos andaban por encima de otros”.

La discoteca Reina está situada a unos cientos de metros del lugar en el que tenían lugar las celebraciones oficiales de Año Nuevo, a orillas del Bósforo.

Algunos testigos afirmaron que habían oído a los asaltantes gritar algo en árabe, según la agencia de prensa Dogan.

Videos publicados en redes sociales mostraban a un hombre irrumpiendo ante la entrada del club y disparando, sembrando el pánico entre las personas allí reunidas.

Equipos de las fuerzas especiales registraron el local, mientras que numerosos policías y ambulancias se encontraban frente al establecimiento, según periodistas de la AFP.

La Casa Blanca condenó un ataque “horrible”. “Esta atrocidad contra gente inocente que estaba de fiesta (…) subraya la brutalidad de los atacantes”, dijo el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, Ned Price.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, lamentó en Twitter un “comienzo [de año] 2017 trágico con un ataque en Estambul”.

“2017 empieza con un ataque en Estambul”, destacó igualmente la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

Por su parte, la embajada estadounidense advirtió a los ciudadanos de qeu los grupos extremistas continúan con sus “esfuerzos agresivos de realizar ataques en áreas donde los ciudadanos estadounidenses y expatriados viven o visitan”.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, presente en Estambul por el Año Nuevo, fue informado del ataque, según medios locales.

Turquía ha sido objeto de varios ataques vinculados con la rebelión separatista del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) o atribuidos al grupo EI que han golpeado especialmente Estambul y Ankara.

El 10 de diciembre, un atentado reivindicado por un grupo radical kurdo dejó 45 muertos -incluyendo una mayoría de policías- en el centro de Estambul.

También en Estambul, cuatro turistas perdieron la vida y 36 personas resultaron heridas en marzo en la famosa avenida Istiklal, en un atentado suicida reivindicado por el grupo EI.

Las autoridades también afirmaron que los yihadistas estaban detrás de un atentado que dejó 47 muertos el pasado junio en el aeropuerto Atatürk de Estambul.

Miembro de la coalición internacional que combate al grupo EI en Siria e Irak, Turquía inició en agosto una ofensiva en el norte de Siria para repeler a los yihadistas y empujarlos hacia el sur.

Rebeldes sirios apoyados por el ejército turco asedian desde hace varias semanas la ciudad de Al Bab, un feudo del EI en el norte de Siria.

En respuesta a estas operaciones militares, el EI ha amenazado en varias ocasiones con atentar contra Turquía, uno de los principales blancos de los yihadistas.

Turquía ya se encontraba bajo alerta máxima tras la oleada de ataques terroristas que había sufrido este año, con más de 17 mil efectivos policiales desplegados por la ciudad, sobre todo tras el asesinato del embajador ruso cuando se encontraba frente a las cámaras de televisión, el pasado 19 de diciembre.

