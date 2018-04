ETA anuncia encuentro en el País Vasco francés mientras prepara su disolución

Un encuentro internacional “primordial” en el proceso de paz en el Pa√≠s Vasco tendr√° lugar a inicios de mayo en Francia, anunci√≥ el lunes un mediador internacional, en momentos en que el grupo independentista vasco ETA se prepara para su disoluci√≥n.

“Celebraremos un nuevo encuentro internacional el 4 de mayo de 2018 (…) que ser√° primordial en el avance del proceso de paz definitivo”, declar√≥ Raymond Kendall, experto del Grupo Internacional de Contacto (GIC), en una conferencia de prensa en Bayona (suroeste de Francia).

El mediador brit√°nico invit√≥ a “todas las organizaciones civiles y pol√≠ticas vascas” a participar en este encuentro que tendr√° lugar en la Villa Arnaga, una casona construida por el escritor Edmond Rostand autor de “Cyrano de Bergerac”, en la localidad de Cambo-les-Bains, para “colocar un nuevo hito en el camino de una paz justa y duradera”.

Creada en 1959 bajo la dictadura de Francisco Franco, ETA renunció a la lucha armada en 2011 y se apresta a anunciar formalmente su disolución, el 5 o 6 de mayo.

“La declaraci√≥n de que ETA ya no est√° m√°s va a ser muy clara. Las palabras no se las puedo mencionar. Pero no va a quedarle ninguna duda a nadie”, garantiz√≥ el jueves pasado Alberto Spectorovsky, tambi√©n miembro del GIC, que trabaja a favor de un proceso de paz en el Pa√≠s Vasco.

En un gesto previo a su esperada disoluci√≥n, ETA pidi√≥ la semana pasada perd√≥n a las v√≠ctimas por el “grave da√Īo” causado durante su lucha armada por la independencia del Pa√≠s Vasco, aunque sus disculpas dirigidas s√≥lo a los afectados “sin responsabilidad” en el conflicto generaron pol√©mica en Espa√Īa.

“Lo sentimos de verdad”, indic√≥ el texto difundido casi 60 a√Īos despu√©s de la creaci√≥n en 1959 de la organizaci√≥n, a la que se le atribuye un historial de atentados con bombas y asesinatos que dej√≥ seg√ļn las autoridades al menos 829 muertos.

Responsable tambi√©n de secuestros y extorsiones, Euskadi Ta Askatasuna (Pa√≠s Vasco y Libertad en lengua esukera) se limit√≥ a pedir perd√≥n espec√≠ficamente a aquellas v√≠ctimas “que no ten√≠an una participaci√≥n directa en el conflicto”.

“A estas personas y a sus familiares les pedimos perd√≥n”, se√Īal√≥ el texto divulgado el viernes por el diario vasco Gara.

‘Una paz justa y duradera’

Despu√©s de las disculpas de ETA, el gobierno espa√Īol garantiz√≥ el pasado jueves en voz de su ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que la organizaci√≥n no obtendr√° “nada” a cambio.

“ETA no ha conseguido ninguno de sus grandes objetivos por los que mataron y sembraron el terror en Espa√Īa. ETA no consigui√≥ nada por dejar de matar y nada va a conseguir por su declaraci√≥n de desaparici√≥n”, afirm√≥ Zoido en un mensaje enviado a la prensa.

“El Gobierno siempre estar√° al lado de las victimas del terrorismo y sobre todo, tambi√©n, para luchar para el esclarecimiento de todos los casos que a√ļn quedan por resolver”, agreg√≥.

“Los vascos han demostrado una clara determinaci√≥n de avanzar en un objetivo de lograr una paz justa y duradera”, estim√≥ por su parte Raymond en la rueda de prensa coorganizada por el Foro Social Permanente, organizaci√≥n pr√≥xima a las familias de los presos, y Bake Bidea, un movimiento civil por la paz.

Durante la conferencia, en la que las tres organizaciones leyeron un mismo texto en tres lenguas (euskera, franc√©s y castellano), no se pronunci√≥ en ning√ļn momento la palabra disoluci√≥n o ETA.

ETA cuenta con unos 300 miembros encarcelados en Espa√Īa, Francia y Portugal, entre 85 y 100 en fuga y una docena de personas “expulsadas por Francia, sin papeles a √Āfrica o Am√©rica Latina”, seg√ļn el Foro Social.

El grupo independentista vasco reclama un acercamiento de los presos a las cárceles más próximas al País Vasco y espera lograr una modificación de la política penitenciaria con su disolución.