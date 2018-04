Centenares de personas piden en Berlín la liberación de Puigdemont

Cientos de personas pidieron este domingo en Berl√≠n la libertad del expresidente independentista catal√°n Carles Puigdemont, detenido en Alemania la semana pasada a la espera de una decisi√≥n sobre su extradici√≥n a Espa√Īa.

Protegidos con paraguas, los manifestantes marcharon desde la puerta de Brandenburgo hasta el ministerio de Justicia con pancartas que rezaban “Free Puigdemont and the Catalan political prisoners” (“Libertad para Puigdemont y los prisioneros pol√≠ticos catalanes”) y “Spain is not a democracy” (“Espa√Īa no es una democracia”).

Muchos también llevaban la bandera del independentismo catalán, con una estrella blanca en un fondo azul. La marcha estaba organizada por la sede en Alemania de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una influyente asociación independentista.

“No podemos bajar la guardia ante un estado que se comporta cada vez de manera m√°s autoritaria. Tenemos todo el derecho del mundo a decidir nuestro futuro”, afirm√≥ Puigdemont en mensaje audio enviado desde la prisi√≥n donde se encuentra en la ciudad alemana de Neum√ľnster.

“Lo que queremos es simple, que liberen a nuestros pol√≠ticos”, dijo M√≥nica Zaldivar, que trabaja en el sector del m√°rketing y acusa al gobierno espa√Īol de usar los tribunales contra los pol√≠ticos catalanes en vez de buscar una soluci√≥n pol√≠tica. “Para m√≠, est√° en juego la democracia en Espa√Īa”, asegur√≥.

Uno de los organizadores, Ferran Cornellá, dijo a la AFP que la participación fue de 400 o 500 personas, frente a los 200 que contabilizó la policía.

Al mismo tiempo en Catalu√Īa, decenas de miembros de los “comit√©s de defensa de la Rep√ļblica”, agrupaciones de habitantes locales que defienden la independencia, realizaron una acci√≥n en la autopista AP-7 que une Catalu√Īa a Francia, levantando las barreras de varios peajes para que los automovilistas no paguen, seg√ļn im√°genes de televisi√≥n.

Puigdemont fue arrestado el domingo pasado en una autopista alemana cuando iba de Finlandia rumbo a B√©lgica en virtud de una orden de detenci√≥n europea emitida por la justicia espa√Īola, que le acusa de rebeli√≥n, sedici√≥n y malversaci√≥n.

El expresidente se había instalado en la capital belga días después de la infructuosa declaración unilateral de independencia formulada en el Parlamento regional catalán el 27 de octubre.

Horas despu√©s de √©sta, fue cesado con todo su gobierno por el ejecutivo central de Rajoy, que para ello se ampar√≥ en el art√≠culo 155 de la Constituci√≥n espa√Īola.