Angela Merkel llega al Foro Económico Mundial cuestionando "el proteccionismo"

Miércoles 24 enero de 2018 | Publicado a las 15:22

La canciller alemana, Angela Merkel, defendió este miércoles en Davos el multilaterlismo y aseguró que “el proteccionismo no es la mejor solución” para los problemas del mundo, en la víspera de la llegada de Donald Trump.

Todo Davos contiene el aliento antes de la venida el jueves del presidente de Estados Unidos, quien defenderá su programa “Estados Unidos primero” frente a los paladines del librecambio y la globalización.

“Si pensamos que las cosas no son justas, que los mecanismos no son recíprocos, entonces tenemos que encontrar soluciones multilaterales y no unilaterales”, dijo la canciller en el Foro Económico Mundial, donde este miércoles también estará el presidente francés, Emmanuel Macron.

Merkel elogió el multilateralismo comercial y la cooperación internacional ante el calentamiento climático, unos principios que Washington ataca a menudo.

“El populismo es un veneno”, dijo la jefa del Gobierno alemán, quien para poder acudir a la estación de esquí suiza de Davos tuvo que escapar de las arduas negociaciones para formar una coalición de gobierno.

“Crucen los dedos para que logre un gobierno” con los socialdemócratas, dijo con sarcasmo al público.

Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, que todos los años reúne a la élite económica y política, ha evocado en varias ocasiones los “tiempos difíciles” que vive la que ha sido nombrada en numerosas ocasiones la “mujer más poderosa del mundo”.

“Les deseo lo mejor” y “siempre estaremos ahí”, le dijo el anfitrión preferido de las potencias mundiales.

“No sienta lástima por mi destino, por favor”, le replicó la canciller.