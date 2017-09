Autoridades británicas no renovarán licencia de Uber para operar en Londres

A través de un comunicado, Transport for London (TfL), organismo gubernamental británico encargado del transporte de Londres, informó que no renovará la licencia para que Uber siga funcionando en la capital del Reino Unido y que ésta culminará el 30 de septiembre.

TfL indicó que su decisión fue tomada por un tema de “seguridad pública”, dado que, a su juicio, la aplicación no es competente para poder mantener una licencia privada de operador de arriendos.

La entidad consideró que tanto el enfoque como la conducta de Uber demuestran una “falta de responsabilidad corporativa”, especialmente a la hora de reportar delitos criminales graves, certificar la procedencia de certificados médicos y cómo son obtenidos los certificados de antecedentes, entre otros factores.

Uber reaccionó anunciando que prevé “recurrir inmediatamente esta decisión ante la Justicia”.

“Los 3,5 millones de londinenses que utilizan nuestra aplicación y los más de 40.000 conductores autorizados que dependen de Uber para vivir se quedarán atónitos ante esta decisión”, denunció el jefe de la compañía en Londres, Tom Elvidge, en un mordaz comunicado.

Uber’s private hire licence will not be renewed after 30 September. pic.twitter.com/uC2N1pZSTb

— Transport for London (@TfL) 22 de septiembre de 2017