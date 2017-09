Explosión en metro de Londres habría dejado a decenas de heridos

La policía y el servicio de ambulancias de Londres informaron este viernes que estaban respondiendo a un “incidente” en la estación de metro de Parsons Green y varios medios hablaron de una explosión en un tren.

“Estamos al corriente de un incidente en la estación de metro de Parsons Green. La policía está en el lugar”, escribió la policía en la red social Twitter.

We have a number of resources and specialists officers in attendance at the incident at #ParsonsGreen tube station https://t.co/GYOEv6kMua pic.twitter.com/bdiCr4hWcZ — London Fire Brigade (@LondonFire) 15 de septiembre de 2017

Según una periodista del diario Metro que estaba en el lugar en el momento de los hechos, hay gente que resultó “muy quemada” y había perdido el pelo.

En unas fotos publicadas por un testigo en las redes sociales se podía ver una bolsa de plástico ardiendo cuyo contenido pudo haber provocado la explosión y una llamarada.

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1 — Andy Webb (@andyjohnw) 15 de septiembre de 2017

“Nos avisaron a las 08:20 horas (04:20 horas en Chile)”, explicó el servicio de ambulancias en un comunicado, precisando que cinco minutos después estaban ahí.

“Despachamos múltiples recursos al lugar”, añadió el comunicado.