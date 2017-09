Suben a 22 los heridos del acto terrorista en el metro de Londres

Veintidós personas resultaron heridas este viernes por la mañana, ninguna de gravedad, por una bomba casera colocada en el metro de Londres en plena hora punta, el quinto atentado este año en el Reino Unido.

Los hechos se produjeron poco después de las 08:00 horas de la mañana en el Reino Unido, 04:00 horas en Chile, en un tren detenido en la estación de Parsons Green.

“Estimamos ahora que fue la detonación de un artefacto explosivo casero” que provocó sobre todo “quemaduras por un fogonazo”, dijo a la prensa el jefe del Departamento Nacional de Policía contra el Terrorismo, Mark Rowley, sin proporcionar información sobre el/los autores del atentado.

Según la cadena Sky, la policía privilegia la hipótesis de un artefacto que no estalló completamente, pero cuyo fogonazo habría bastado para herir a los pasajeros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “los autores estaban bajo el radar de Scotland Yard”, un extremo sin confirmar por Londres.

Loser terrorists must be dealt with in a much tougher manner.The internet is their main recruitment tool which we must cut off & use better!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de septiembre de 2017