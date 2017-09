Primera ministra británica reprocha a Trump por especulaciones tras bomba en metro

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, reprochó al presidente estadounidense, Donald Trump, por sus especulaciones sobre los autores del atentado del metro de Londres cuya bomba, dijo la premier, estaba fabricada para causar “daños significativos”.

“No creo que sea de ninguna ayuda para nadie especular sobre una investigación en curso”, dijo May en una entrevista televisada tras la reunión de su comité de emergencia y después de que Trump afirmara que los autores del atentado que dejó 22 heridos, y que siguen a la fuga, estaban bajo el radar de Scotland Yard.

“La policía y los servicios de seguridad están haciendo todo lo necesario para esclarecer las circunstancias de este cobarde atentado”, añadió.

“Claramente, se trataba de un artefacto que estaba hecho con la intención de causar daños significativos”, añadió May en Downing Street, asegurando que las autoridades no elevarán el grado de amenaza terrorista, actualmente el segundo más alto.

En dos tuits, el mandatario estadounidense expresó su opinión acerca del acto terrorista de esta jornada.

EL primero rezó: “Otro ataque en Londres por un terrorista fracasado”, mientras que en el segundo sostuvo que los terrorista fracasados deben ser tratados de forma mucho más dura.

Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive!

Loser terrorists must be dealt with in a much tougher manner.The internet is their main recruitment tool which we must cut off & use better!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de septiembre de 2017