Policía despliega operativo por posible alerta terrorista en la Torre Eiffel de Paris

Noticia en Desarrollo...

Medios internacionales han reportado durante este viernes el despliegue de un operativo policial ante una posible alerta terrorista en París, lo que derivó en el cierre de los accesos y cualquier movimiento en la Torre Eiffel de la capital francesa.

Al mismo tiempo, como parte del mismo procedimiento, han reportado la evacuación de la estación Gare du Nord (la estación de trenes de la zona norte de París), donde llegan convoys de Eurostar provenientes de Londres, Bruselas y ciudades del norte de Francia.

Minutos más tarde, la cuenta de Eurostar en Twitter ha pedido disculpas por el retraso a sus pasajeros, quienes tras ser evacuados debieron volver a realizar el respectivo check in por motivos de seguridad.

En tanto, a eso de las 17:45 de Chile, la operadora aseguró que el tren retrasado salió con rumbo a la estación Lille Europe, una de las dos estaciones de esa ciudad ubicada en el norte de Francia, cerca de la frontera con Bélgica.

#ES9087 has now departed from Lille Europe having waited for travellers from a delayed TGV. Our apologies once again for the delay. — Eurostar (@Eurostar) 1 de septiembre de 2017

Por su parte, Bob Thomas, un reportero del periódico británico The Sun Online que se encontraba en la Torre Eiffel, aseguró que un sujeto se encontraba actuando extraño en el segundo nivel de la torre, aunque no se logró confirmar si se encontraba armado.

Según explicó, previo a la detención del sospechoso, las personas fueron retenidas en unas de las bases de la torre afuera de los ascensores.

Been told a guy was acting weird but no confirmed weapon. The staff have been locked in with us — Bob Thomas (@BobThomasFCCA) 1 de septiembre de 2017

Como sea, Charlotte Dubenskij, una periodista parisina que se encuentra en las inmediaciones, mostró un registro en vídeo diciendo que la Torre Eiffel fue reabierta.

Eso sí, hasta el cierre de esta edición no existe una versión oficial sobre lo sucedido.