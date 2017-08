Revista francesa Charlie Hebdo causa controversia con nueva portada sobre el islam

El semanario satírico francés Charlie Hebdo publicó el miércoles una controvertida portada sobre el Islam, días después de los atentados yihadistas en España, generando críticas por alimentar la islamofobia.

Charlie Hebdo –que perdió en 2015 a varios de sus periodistas y dibujantes, cuando 12 personas fueron asesinadas a tiros por dos yihadistas en la sede del semanario– publica una portada dedicada a los atentados en Barcelona y Cambrils.

En esta se ve a una camioneta alejarse tras haber atropellado a peatones, que yacen en el suelo. En rojo, está escrita la frase: “Islam, religión de paz…¡eterna!”.

Charlie Hebdo's front cover on the #Barcelona attacks: 'Islam, religion of peace' pic.twitter.com/JMtAU8vJME

Quince personas murieron en los atentados de la semana pasada en Cataluña (noreste), la gran mayoría atropelladas en Las Ramblas de Barcelona por una camioneta conducida por uno de los agresores. Los atentados fueron reivindicados por el grupo Estado Islámico (EI), también conocidos como ISIS por sus siglas en ingles.

El parlamentario y exministro socialista Stéphane Le Foll la calificó de “extremadamente peligrosa”.

La portada ha generado diversas reacciones en las redes sociales, algunas de ellas criticando a Charlie Hebdo por confundir con terrorismo a toda una religión practicada por más de mil millones de personas en el mundo. Otros han defendido la portada, no necesariamente por su contenido, sino por el derecho a la libertad de expresión de los artistas.

The latest Charlie Hebdo cover is worse than the worst of anti Irish racism in the UK media following Provo attacks.

— Mark Malone (@soundmigration) August 23, 2017