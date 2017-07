Mega granizos dañan avión en pleno vuelo y obliga aterrizaje de emergencia en Turquía

Un avión debió hacer un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Atatürk de Estambul, capital de Turquía, debido a que, en pleno vuelo, atravesó una seria tormenta de granizos, en medio de un fuerte sistema frontal que afecta al país.

Ya en tierra, los daños con los que resultó la estructura eran evidentes. Pese a que el avión pudo aterrizar de forma exitosa, éste lo hizo con todas las ventanas de la cabina del capitán trizadas, la parte delantera totalmente abollada, con daños en ambas alas y la pintura descascarada en diversas partes.

NEWS Atlasjet A320 radom and windshield seriously damaged by hail at Istanbul https://t.co/4pgFU0VzhR pic.twitter.com/LhhdDC1GpO

— AIRLIVE (@airlivenet) 28 de julio de 2017