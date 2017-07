Turistas que vivieron terremoto en Turquía: Parecía que todos los edificios se iban a caer

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió el suroeste de Turquía y las islas griegas del Dodecaneso este jueves, dejando al menos dos personas fallecidas y otras cien heridas.

Tras el movimiento telúrico, quienes se encontraban en las zonas afectadas comenzaron a relatar mediante redes sociales cómo fue el complejo momento que debieron enfrentar.

Lee también: Al menos dos muertos deja terremoto de magnitud 6,7 registrado en Grecia y Turquía

Un usuario de Twitter, que se encontraba en la isla de Kos, pocos minutos después del sismo expresó que “absolutamente, nunca había sentido algo parecido”, asimismo otras personas relataron que el piso se movía como si fuera una jalea, consigna The Telegraph

El terremoto afecta un sector con gran cantidad de turistas, quienes reaccionaron asustados y relataron que salieron arrancando de los hoteles.

La cantante, Sophie Wild, señaló que se encontraba durmiendo en el hotel cuando comenzó el sismo y aseguró que por un momento creyó que todos los edificios se iban a caer.

El futbolista Kevin McNaughton, quien se encontraba de vacaciones en Turquía comentó que su habitación se movió intensamente y salió del lugar sin saber que hacer.

Jesus just experienced earthquake in turkey, literally crapped myself room shaking allover place, Just stood outside now no sure what to do

— Kevin McNaughton (@KevMcnaughton) July 20, 2017