Artesanos chilenos pasan de vender su obra en la calle a exponerla en París

Cristián Molina nunca había salido de Chile ni se había subido a un avión. Se dedica a vender sus piezas de orfebrería a los turistas en la calle, pero su talento llamó la atención del gobierno, que lo seleccionó para asistir a la Bienal de Artesanía de París.

“Yo vendo mis trabajo en la calle, entonces imagínate lo que significa para cualquier ser humano vender mis piezas a los turistas y un día estar en el suelo, con el riesgo de que los policías me echen o no me dejen vender, a estar aquí”, contó este artesano.

Las piezas de Molina, joyas que mezclan cobre con maderas nativas chilenas y que rescatan la tradición del pueblo mapuche con formas geométricas y relieves, se exponen desde este jueves hasta el 8 de mayo en la sala del “Gran Palais”, bajo su monumental claraboya, a dos pasos de los Campos Elíseos.

“Hoy nosotros logramos meter a artesanos, artistas y diseñadores en un sólo espacio. Es la primera vez que se logra”, dijo el ministro de Cultura de Chile, Ernesto Ottone, que acompañó a la delegación de su país, invitado de honor de la bienal “Révélations 2017”.

Chile, invitado

Molina comenzó como diseñador gráfico en el mundo de la publicidad pero la vocación lo llamó a convertirse en orfebre. “Yo pensé que esto nunca me iba a pasar y que si me pasaba iba a ser cuando fuera mucho más anciano, no a mis 43 años“, contó tras la inauguración de la bienal.

Detrás, hay un conjunto de políticas públicas para dar a conocer el trabajo de los artesanos, que incluyó una rigurosa selección. Como invitado de honor, Chile expone obras de 24 creadores en una instalación creada por la artista y curadora Nury González.

“Lo pensé como es Chile: una angosta y larga franja de tierra “, dijo.

Sobre una reproducción de la cordillera de los Andes reposan piezas de orfebrería mapuche, esculturas hechas con pelo de caballo y en uno de los muros opuestos se exhibe una exposición de estructuras hechas de cochayuyo, un alga fibrosa y flexible.

“Presentes pero invisibles”

Para la presidenta de los Talleres de Arte de Francia, Aude Tahon, la situación de la artesanía en la sociedad, en Francia y en Chile es parecida. “Estábamos presentes pero éramos invisibles“, dijo esta creadora textil francesa.

Marcos Paillamilla, de 50 años, es originario de La Araucanía, en el sur de Chile. Empezó como aprendiz de otro maestro y con los años se emancipó y comenzó a trabajar en una universidad de Temuco. “Desde ahí me dediqué exclusivamente en trabajar en platería mapuche, crie a toda mi familia con mi artesanía“, contó.

“En Chile ha habido un realce, el Consejo de la Cultura ha ayudado harto. Le ha puesto sellos, ha entregado premios. Ha reconocido a los orfebres”, dijo. “Es una dimensión que cuesta expresar, el hecho de que soy el representante de nuestra cultura mapuche aquí en el ‘Grand Palais’, que es algo mundial […] Estoy emocionado, contento”, añadió.

Juan Lobos, un orfebre de 51 años, piensa que hace un tiempo “se viene construyendo un despertar de la artesanía” en Chile. También comenzó a trabajar hace décadas vendiendo en las aceras de Santiago. “Por eso la emoción. Tú partes en la calle y mira dónde estás ubicado ahora“, dijo asombrado.

Para Tahon lo que ha sido clave es un cambio de mentalidad. “Con respecto a nosotros hay una revolución de las mentalidades y eso nos da un impulso”, contó esta artesana francesa.

El comisario de la bienal, Henri Jobbé-Duval, los artesanos creadores “están volviendo a encontrar un lugar en nuestra sociedad”. “Son oficios que habían sido dejados de lado durante décadas, hoy los valores que portan los artesanos son valores que la sociedad necesita, de transmisión de la experiencia y transmisión cultural”, proclamó.

“Son saberes que saben adaptarse al mundo contemporáneo, que se cuestionan a sí mismos”, concluyó Jobbé-Duval.