Exprimer ministro británico Tony Blair vuelve a la política para frenar el Brexit

El exprimer ministro británico, Tony Blair, dijo este lunes al diario Daily Mirror que iba a volver a la escena política del Reino Unido para luchar contra el Brexit, para lo cual no duda en “ensuciarse las manos”.

Blair, que lideró el Partido Laborista desde 1994 a 2007, no va a presentarse a las elecciones generales del 8 de junio. Sin embargo, dijo que quería contribuir al debate sobre las políticas a la hora de dejar la Unión Europea.

Blair, de 63 años, que fue primer ministro durante una década, comenzando en 1997, y cuyo legado quedó marcado por la guerra de Irak, dijo que sabe que enfrentará duras críticas.

Pero Blair, un convencido eurófilo, dijo que quiere “ensuciarse las manos” y volver a la lucha. “Este asunto del Brexit me dio la motivación directa para involucrarme más en la política”, dijo al diario Daily Mirror.

“Es necesario ensuciarse las manos y yo lo voy a hacer”, afirmó. “Sé que desde el momento en que saque la cabeza fuera voy a recibir una ola de críticas, pero realmente este es un tema que me importa”, explicó.

Blair explicó que no quiere encontrarse con la sensación de que dejó pasar un momento clave. “No quiero encontrarme en una situación en la que uno deja pasar un momento en la historia sin decir nada porque eso implicaría que no me importa el país y no es así”, indicó.

Sin embargo, no cree que esto pueda dar lugar a un movimiento político pero si considera que se pueden difundir un cúmulo de ideas que la gente puede apoyar.