Primer ministro de Malta anuncia "posible secuestro" de un avión

El primer ministro de Malta, Joseph Muscat anunció el viernes en Twitter que había sido alertado del “posible secuestro” de un avión libio, que habría sido redirigido hacia la isla mediterránea.

“Informado de una posible situación de secuestro de un vuelo doméstico de #Libia redirigido hacia #Malta. Operaciones de seguridad y emergencia en marcha, por -JM”, dijo Joseph Muscat en su cuenta oficial.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM

— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 de diciembre de 2016