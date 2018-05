Trump le reveló a Macron que EEUU abandonará acuerdo nuclear con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le comunicó telefónicamente a su par francés, Emmanuel Macron, que abandonarán el acuerdo nuclear con Irán tomado en 2015 y reactivarán las sanciones contra Teherán.

La información fue revelada por el New York Times al mediodía de este martes, luego de que Macron se comunicara telefónicamente con Trump, con el fin de convencerlo de no dejar el tratado.

President Trump’s decision unravels the signature foreign policy achievement of Barack Obama, isolating the U.S. among its allies and leaving it at even greater odds with its adversaries in dealing with the Iranians https://t.co/avcNxEDWre

— The New York Times (@nytimes) May 8, 2018