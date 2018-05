Los Boy Scouts eliminarán el prefijo de su organización y comenzaran a aceptar niñas

La famosa organizaci√≥n Boy Scouts de Am√©rica contin√ļa su proceso de adaptaci√≥n y modernizaci√≥n, ahora buscando eliminar el prefijo “boy” completamente, para poder aceptar a ni√Īas a la agrupaci√≥n.

Los Boy Scouts, quienes han existido desde 1910 y cuentan con m√°s de 4 millones de miembros en todo Estados Unidos, anunciaron que el cambio entrar√° en efecto en febrero de 2019, momento en el cual abrir√°n a la organizaci√≥n para recibir a ni√Īas de todas las edades, entreg√°ndoles las mismas oportunidades que a los ni√Īos de llegar incluso al rango m√°ximo de “Eagle Scout”.

“Ahora que entramos a una nueva era para nuestra organizaci√≥n, es importante que todos los j√≥venes se vean representados de todas las formas posibles. Es por esto que es importante que el nombre de nuestro programa tenga consistencia, de la misma forma que lo estamos haciendo con los Cub Scouts”, afirm√≥ Michael Surbaugh, jefe ejecutivo de los Boy Scouts de Am√©rica en un comunicado oficial.

Boy Scouts of America launches historic ‚ÄėScout Me In‚Äô campaign and unveils the new name for its iconic program for older boys and girls. #ScoutMeIn https://t.co/a0qmZz2BXd

