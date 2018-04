La insólita maniobra de 13 camioneros para salvar a hombre que intentaba suicidarse

13 camioneros actuaron r√°pidamente durante la ma√Īana de este martes en el estado de Michigan, EEUU, para salvar la vida de un hombre que intentaba suicidarse, utilizando sus camiones para evitar que saltara hacia la autopista.

Todo ocurri√≥ a las 3 de la ma√Īana del martes, cuando el hombre no identificado amenaz√≥ con saltar desde un puente hacia la autopista. La polic√≠a reaccion√≥ r√°pidamente, bloqueando el tr√°fico para no arriesgar la vida de conductores inocentes.

Sin embargo, esto todav√≠a no garantizaba que el hombre no pudiese saltar hacia su muerte. Fue por esto que pidieron ayuda al grupo de camioneros, quienes estaban esperando a la resoluci√≥n del conflicto, seg√ļn reporta el sitio local de noticias Detroit News.

En un par de minutos, los camioneros habían posicionado sus camiones y trailers de tal manera que el hombre no pudiese saltar a su muerte, ayudando a asegurar su vida y dándole suficiente tiempo al cuerpo policial para calmar y finalmente retirar al hombre de su posición de riesgo.

“La foto nos deja orgullosos y muestra pensamiento r√°pido. Muestra como nuestra industria trabaja con la ley para mantener nuestras autopistas seguras y la calidad de gente que contratamos”, afirm√≥ Sean McNally, representante de la Asociaci√≥n Americana de Camioneros (American Trucking Association), quienes mandaron un comunicado sobre la situaci√≥n.

La policía del área aprovechó la oportunidad para promover la línea telefónica de prevención del suicidio, invitando a toda persona que se sienta sola o en riesgo.

This photo does show the work troopers and local officers do to serve the public. But also in that photo is a man struggling with the decision to take his own life. Please remember help is available through the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/RBAlCIXT1o

— MSP Metro Detroit (@mspmetrodet) 24 de abril de 2018